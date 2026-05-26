Индийские НПЗ начали закупать больше нефти из Латинской Америки и Африки

2026-05-26T02:57+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Индийские НПЗ начали закупать больше нефти из стран Латинской Америки и Африки из-за срыва поставок с Ближнего Востока в связи с ситуацией в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "В апреле и мае индийские нефтепереработчики увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для восполнения дефицита", - говорится в публикации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

нефть, ормузский пролив, латинская америка, африка