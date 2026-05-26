https://1prime.ru/20260526/odessa-870236850.html

"Это сигнал". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе

"Это сигнал". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе - 26.05.2026, ПРАЙМ

"Это сигнал". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе

Подготовка Одессы к круговой обороне свидетельствует о том, что украинские власти лгут о происходящем на фронте, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T22:55+0300

2026-05-26T22:55+0300

2026-05-26T22:55+0300

спецоперация на украине

одесса

украина

полтавская область

рада

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Подготовка Одессы к круговой обороне свидетельствует о том, что украинские власти лгут о происходящем на фронте, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Когда Зеленский в очередной раз рассказывает о "стабилизации фронта", о якобы надежной системе ПВО и полной управляемости ситуацией, украинские тыловые города уже начинают готовить к круговой обороне. И это — один из немногих показательных сигналов происходящего", — написал он в Telegram.По мнению Дмитрука, ситуация накаляется не только на фронте, но и в тылу, где стремительно растет внутреннее противостояние общества Зеленскому, а мобилизационный ресурс близок к исчерпанию.Во вторник в региональном управлении ВСУ сообщили, что Одессу снова готовят к круговой обороне. Как уточняется в сообщении, в регионе завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, установка колючей проволоку, "зубов дракона" и других сооружений.В феврале глава оперативно-тактической группировки украинских войск "Одесса" Денис Носиков уже заявлял о подготовке Одесской области и областного центра к круговой обороне.Вместе с тем на Украине регулярно появляются сообщения о коррупционных схемах на строительстве фортификационных сооружений. Так, в марте чиновники воинской части в Днепропетровской области похитили 317 тысяч долларов на строительстве оборонительных сооружений. В октябре 2025 года стало известно о хищениях как минимум 4,8 миллиона долларов на фортификациях в Полтавской области.

https://1prime.ru/20260526/bortnikov-870217452.html

https://1prime.ru/20260525/ryutte-870208086.html

одесса

украина

полтавская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

одесса, украина, полтавская область, рада, всу