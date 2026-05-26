Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260526/postavki-870213624.html
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт - 26.05.2026, ПРАЙМ
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт
Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T05:10+0300
2026-05-26T05:10+0300
нефть
энергетика
экономика
иран
ормузский пролив
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870213624.jpg?1779761419
ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Такие поставки не являются мелкими и выглядят весьма существенными, особенно для азиатского региона, испытывающего острый дефицит каких-либо поставок от своих основных ближневосточных продавцов. Именно на фоне этого дефицита такие поставки из России трудно переоценить", - сказал Шостак. Ранее США продлили на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. США идут на послабления, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Шостак обратил внимание на то, что еще до окончания срока действия предыдущей лицензии ряд ключевых покупателей в Индии заявили о намерении продолжать приобретение российской нефти, даже несмотря на отсутствие в тот момент определенности по поводу возможных послаблений. "Связано это с тем, что индийские перерабатывающие заводы тесным образом в течение многих лет связаны с переработкой сортов именно российской нефти", - объяснил инвестор. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, ормузский пролив, сша
Нефть, Энергетика, Экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США
05:10 26.05.2026
 
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт

Глава Navigator Principal Investors Шостак: поставки российской нефти важны для рынков

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Такие поставки не являются мелкими и выглядят весьма существенными, особенно для азиатского региона, испытывающего острый дефицит каких-либо поставок от своих основных ближневосточных продавцов. Именно на фоне этого дефицита такие поставки из России трудно переоценить", - сказал Шостак.
Ранее США продлили на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. США идут на послабления, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран.
Шостак обратил внимание на то, что еще до окончания срока действия предыдущей лицензии ряд ключевых покупателей в Индии заявили о намерении продолжать приобретение российской нефти, даже несмотря на отсутствие в тот момент определенности по поводу возможных послаблений.
"Связано это с тем, что индийские перерабатывающие заводы тесным образом в течение многих лет связаны с переработкой сортов именно российской нефти", - объяснил инвестор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИРАНОрмузский проливСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала