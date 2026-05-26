https://1prime.ru/20260526/postavki-870213624.html
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт - 26.05.2026, ПРАЙМ
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт
Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T05:10+0300
2026-05-26T05:10+0300
2026-05-26T05:10+0300
нефть
энергетика
экономика
иран
ормузский пролив
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870213624.jpg?1779761419
ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Такие поставки не являются мелкими и выглядят весьма существенными, особенно для азиатского региона, испытывающего острый дефицит каких-либо поставок от своих основных ближневосточных продавцов. Именно на фоне этого дефицита такие поставки из России трудно переоценить", - сказал Шостак.
Ранее США продлили на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. США идут на послабления, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран.
Шостак обратил внимание на то, что еще до окончания срока действия предыдущей лицензии ряд ключевых покупателей в Индии заявили о намерении продолжать приобретение российской нефти, даже несмотря на отсутствие в тот момент определенности по поводу возможных послаблений.
"Связано это с тем, что индийские перерабатывающие заводы тесным образом в течение многих лет связаны с переработкой сортов именно российской нефти", - объяснил инвестор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран, ормузский пролив, сша
Нефть, Энергетика, Экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США
Поставки российской нефти важны для мировых рынков, заявил эксперт
Глава Navigator Principal Investors Шостак: поставки российской нефти важны для рынков
ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Такие поставки не являются мелкими и выглядят весьма существенными, особенно для азиатского региона, испытывающего острый дефицит каких-либо поставок от своих основных ближневосточных продавцов. Именно на фоне этого дефицита такие поставки из России трудно переоценить", - сказал Шостак.
Ранее США продлили на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. США идут на послабления, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран.
Шостак обратил внимание на то, что еще до окончания срока действия предыдущей лицензии ряд ключевых покупателей в Индии заявили о намерении продолжать приобретение российской нефти, даже несмотря на отсутствие в тот момент определенности по поводу возможных послаблений.
"Связано это с тем, что индийские перерабатывающие заводы тесным образом в течение многих лет связаны с переработкой сортов именно российской нефти", - объяснил инвестор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.