В Приморье злостных неплательщиков предупредили об ограничениях
2026-05-26T07:11+0300
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – ПРАЙМ. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК, входит в Группу "РусГидро") предупредила злостных неплательщиков в Приморье об ограничениях на подачу электричества и горячей воды из-за долгов общей суммой 5,8 миллиарда рублей, сообщает предприятие.
"ПАО "ДЭК" сообщает о введении массовых ограничений подачи электрической энергии и горячей воды (услуги АО "ДГК") в населенных пунктах Приморского края. Причиной стало критическое увеличение задолженности населения за энергоресурсы — сумма долга превысила 5,8 миллиарда рублей. В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям по адресам злостных неплательщиков", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что Дальэнергосбыт направил порядка 13 тысяч уведомлений о предстоящем ограничении энергоресурсов.
Для возобновления электроснабжения потребителю нужно оплатить текущую задолженность и пени за просрочку платежей. Самовольное подключение к сетям грозит административной ответственностью.
ДЭК предупредила неплательщиков в Приморье об ограничениях на подачу электроэнергии
