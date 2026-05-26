Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума
2026-05-26T17:34+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума. Тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект", - сообщил Ушаков на брифинге. Помощник президента отметил, что традиция проведения экономического форума ЕАЭС стала ежегодной, они проводятся в привязке к заседанию Высшего евразийского экономического совета. Форум в Астане соберет порядка 3 тысяч участников из 45 стран. "Россия будет представлена многочисленной делегацией, где-то около 400 человек. Тут и представители бизнеса, и деловых ассоциаций, и научно-экспертного сообщества", - добавил он. Пятый Евразийский экономический форум проходит на площадке конгресс-центра Астаны. Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий.
Ушаков: Путин в четверг примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума