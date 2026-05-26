https://1prime.ru/20260526/putin-870230018.html

Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума

Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума - 26.05.2026, ПРАЙМ

Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T17:34+0300

2026-05-26T17:34+0300

2026-05-26T17:34+0300

политика

россия

мировая экономика

астана

казахстан

юрий ушаков

владимир путин

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума. Тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект", - сообщил Ушаков на брифинге. Помощник президента отметил, что традиция проведения экономического форума ЕАЭС стала ежегодной, они проводятся в привязке к заседанию Высшего евразийского экономического совета. Форум в Астане соберет порядка 3 тысяч участников из 45 стран. "Россия будет представлена многочисленной делегацией, где-то около 400 человек. Тут и представители бизнеса, и деловых ассоциаций, и научно-экспертного сообщества", - добавил он. Пятый Евразийский экономический форум проходит на площадке конгресс-центра Астаны. Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий.

https://1prime.ru/20260517/putin--869997996.html

астана

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, астана, казахстан, юрий ушаков, владимир путин, еаэс