Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума - 26.05.2026, ПРАЙМ
Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума
17:34 26.05.2026
 
Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума

Ушаков: Путин в четверг примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума. Тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект", - сообщил Ушаков на брифинге.
Помощник президента отметил, что традиция проведения экономического форума ЕАЭС стала ежегодной, они проводятся в привязке к заседанию Высшего евразийского экономического совета. Форум в Астане соберет порядка 3 тысяч участников из 45 стран.
"Россия будет представлена многочисленной делегацией, где-то около 400 человек. Тут и представители бизнеса, и деловых ассоциаций, и научно-экспертного сообщества", - добавил он.
Пятый Евразийский экономический форум проходит на площадке конгресс-центра Астаны. Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий.
Путин и Токаев обсудили подготовку предстоящего визита в Астану
