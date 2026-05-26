https://1prime.ru/20260526/rossiya-870236998.html
Мендель сделала резкое заявление о переговорах с Россией
Мендель сделала резкое заявление о переговорах с Россией - 26.05.2026, ПРАЙМ
Мендель сделала резкое заявление о переговорах с Россией
Евросоюз не в силах договориться даже об одном возможном переговорщике с Россией, поскольку это невыгодно разжигателям войны, заявила бывший пресс-секретарь... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T22:57+0300
2026-05-26T22:57+0300
2026-05-26T22:57+0300
спецоперация на украине
москва
россия
европа
украина
владимир зеленский
владимир путин
герхард шредер
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Евросоюз не в силах договориться даже об одном возможном переговорщике с Россией, поскольку это невыгодно разжигателям войны, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."Европа не может договориться даже об одном представителе для переговоров с Россией. Призывы к назначению ЕС специального посланника для прямых переговоров с Москвой становятся все громче, но европейские столицы остаются глубоко разделенными", — говорится в ее публикации в соцсети X.Мендель отметила, что "сторонникам войны не нужны переговоры" для урегулирования конфликта на Украине.Во вторник газета Politico сообщила, что ряд чиновников из европейских стран-сторонниц Киева выступают против назначения спецпосланника от Европы для диалога с Москвой, опасаясь, что это шаг может подорвать усилия по оказанию давления на Россию посредством санкций.Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и ЕС, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
https://1prime.ru/20260526/odessa-870236850.html
https://1prime.ru/20260525/ryutte-870208086.html
москва
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, европа, украина, владимир зеленский, владимир путин, герхард шредер, ес
Спецоперация на Украине, МОСКВА, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Герхард Шредер, ЕС
Мендель сделала резкое заявление о переговорах с Россией
Мендель: ЕС не может договориться даже об одном визави в переговорах с Россией