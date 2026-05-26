На Западе обрушились на фон дер Ляйен после теракта ВСУ в Старобельске
2026-05-26T23:10+0300
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает пытаться оказывать давление на Россию, игнорируя при этом преступление ВСУ в Старобельске, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Урсула фон дер Ляйен призывает к ужесточению санкций против России. Я не услышал от нее ни слова осуждения атаки ВСУ в Старобельске. Это четко демонстрирует двойные стандарты ЕС в отношении международного права и прав человека", — написал он в соцсети X.Политик добавил, что европейским переговорщиком по урегулированию на Украине должен стать политический оппонент главы ЕК.Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке беспилотников ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.Во вторник Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз продолжает подготовку очередного пакета санкций против Москвы.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.
Политик Мема обвинил фон дер Ляйен в замалчивании теракта ВСУ в Старобельске