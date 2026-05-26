Из сотен наемников, пропавших на Украине, живым нашли лишь одного

Из сотен наемников, пропавших на Украине, живым нашли лишь одного, сообщила РИА Новости руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо. | 26.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Из сотен наемников, пропавших на Украине, живым нашли лишь одного, сообщила РИА Новости руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо. "На наш запрос пришел ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском плену", - сказала собеседница агентства, помогающая семьям пропавших на Украине более чем 300 наемников найти информацию о них. В начале мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

