"Пора прекратить". На Западе выступили с радикальным призывом по Украине
Европейским странам следует прекратить спонсировать гибнущую Украину, пишет словацкое издание Slovo. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T23:00+0300
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Европейским странам следует прекратить спонсировать гибнущую Украину, пишет словацкое издание Slovo."Огромные и поэтому скрываемые фронтовые потери, страшная демографическая катастрофа, массовая насильственная мобилизация с жертвами, шовинистские отряды добровольцев, которые помогли Западу сорвать мирные переговоры Киева с Москвой, и так далее. У этой ситуации нет и никогда не было военного выхода! Поэтому пора покончить с происходящим абсурдом", — говорится в материале.Автор статьи призвал европейцев прекратить "инфантильные рассуждения об украинской борьбе за Европу и о том, "что мы следующие на очереди". Он обратил внимание на то, что фактически Европа дает Украине "не кредиты, а дары", а их главный получатель — проворовавшаяся хунта во главе с Владимиром Зеленским.Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Slovo: ЕС пора прекратить поддерживать происходящий на Украине абсурд