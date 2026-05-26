Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новая трудность". Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260526/vsu-870237481.html
"Новая трудность". Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ
"Новая трудность". Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ - 26.05.2026, ПРАЙМ
"Новая трудность". Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ
Количество стран, участвующих в инициативе Праги по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое, сообщил президент Чехии Петр Павел, его слова передает... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T23:02+0300
2026-05-26T23:02+0300
спецоперация на украине
украина
чехия
прага
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/30/841913090_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_a3c81839e2654730720cb3a9ff6bec78.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Количество стран, участвующих в инициативе Праги по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое, сообщил президент Чехии Петр Павел, его слова передает Financial Times."Инициатива по-прежнему работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим", — рассказал он.По словам чешского лидера, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Он также добавил, что этот вопрос должен стать одной из тем обсуждения на саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.Как отмечает издание, в офисе Петра Павла отказались называть страны, которые вышли из чешской инициативы.Инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Киева выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек, который специально создал для этого НПО. С 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на миллиард крон (свыше 41 миллиона евро). Эти деньги были направлены в том числе на покупку танка, ракетной установки, беспилотников и боеприпасов для ВСУ.Об официальном запуске этой инициативы в 2022 году информировало украинское посольство в Праге – в публикации на сайте дипмиссии рассказывалось об НПО Дедека, представляющей собой "фиктивный интернет-магазин". Посольство прямым текстом сообщало, что "деньги перечисляются напрямую на счет украинского посольства, что именно на эти средства покупается, остается в секрете".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20260526/ukraina-870237318.html
https://1prime.ru/20260526/odessa-870236850.html
https://1prime.ru/20260526/rossiya-870236998.html
украина
чехия
прага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/30/841913090_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_fc238cb164dda715d7b849b3aa81e7d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, чехия, прага, сергей лавров, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Прага, Сергей Лавров, НАТО
23:02 26.05.2026
 
"Новая трудность". Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ

Президент Чехии Петр Павел: девять стран вышли из коалиции по поставкам боеприпасов ВСУ

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Количество стран, участвующих в инициативе Праги по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое, сообщил президент Чехии Петр Павел, его слова передает Financial Times.
"Инициатива по-прежнему работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим", — рассказал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Пора прекратить". На Западе выступили с радикальным призывом по Украине
23:00
По словам чешского лидера, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Он также добавил, что этот вопрос должен стать одной из тем обсуждения на саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.
Как отмечает издание, в офисе Петра Павла отказались называть страны, которые вышли из чешской инициативы.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Это сигнал". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе
22:55
Инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Киева выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек, который специально создал для этого НПО. С 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на миллиард крон (свыше 41 миллиона евро). Эти деньги были направлены в том числе на покупку танка, ракетной установки, беспилотников и боеприпасов для ВСУ.
Об официальном запуске этой инициативы в 2022 году информировало украинское посольство в Праге – в публикации на сайте дипмиссии рассказывалось об НПО Дедека, представляющей собой "фиктивный интернет-магазин". Посольство прямым текстом сообщало, что "деньги перечисляются напрямую на счет украинского посольства, что именно на эти средства покупается, остается в секрете".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Мендель сделала резкое заявление о переговорах с Россией
22:57
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЧЕХИЯПрагаСергей ЛавровНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала