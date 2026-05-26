https://1prime.ru/20260526/vsu-870237481.html

"Новая трудность". Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ

"Новая трудность". Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ - 26.05.2026, ПРАЙМ

"Новая трудность". Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ

Количество стран, участвующих в инициативе Праги по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое, сообщил президент Чехии Петр Павел, его слова передает... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T23:02+0300

2026-05-26T23:02+0300

2026-05-26T23:02+0300

спецоперация на украине

украина

чехия

прага

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/30/841913090_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_a3c81839e2654730720cb3a9ff6bec78.jpg

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Количество стран, участвующих в инициативе Праги по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое, сообщил президент Чехии Петр Павел, его слова передает Financial Times."Инициатива по-прежнему работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим", — рассказал он.По словам чешского лидера, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Он также добавил, что этот вопрос должен стать одной из тем обсуждения на саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.Как отмечает издание, в офисе Петра Павла отказались называть страны, которые вышли из чешской инициативы.Инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Киева выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек, который специально создал для этого НПО. С 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на миллиард крон (свыше 41 миллиона евро). Эти деньги были направлены в том числе на покупку танка, ракетной установки, беспилотников и боеприпасов для ВСУ.Об официальном запуске этой инициативы в 2022 году информировало украинское посольство в Праге – в публикации на сайте дипмиссии рассказывалось об НПО Дедека, представляющей собой "фиктивный интернет-магазин". Посольство прямым текстом сообщало, что "деньги перечисляются напрямую на счет украинского посольства, что именно на эти средства покупается, остается в секрете".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260526/ukraina-870237318.html

https://1prime.ru/20260526/odessa-870236850.html

https://1prime.ru/20260526/rossiya-870236998.html

украина

чехия

прага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, чехия, прага, сергей лавров, нато