Армения может потерять почти 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС - 27.05.2026, ПРАЙМ
Армения может потерять почти 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС
2026-05-27T06:18+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Армения в случае выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может поставить под удар почти 40% своего товарооборота, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, его в апреле утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран объединения в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев. Так, в 2025 году Армения получила 3,2 миллиарда долларов от экспорта товаров в страны союза. Большая часть торгового дохода была получена за счет поставок на российский рынок - 2,9 миллиарда долларов. Вместе с тем армянские импортеры купили у стран ЕАЭС товаров на 5 миллиардов долларов. В основном армяне ввозили товары из России - сумма импорта из Москвы составила 4,87 миллиарда долларов. Таким образом, товарооборот Армении и ЕАЭС в 2025 году достиг 8,2 миллиарда долларов, а Еревана с остальным миром - 13,2 миллиарда долларов. Это говорит о том, что на торговлю с союзом приходится 38,5% от всего армянского товарооборота.
06:18 27.05.2026
 
Армения может потерять почти 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

