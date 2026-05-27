Армения не собирается выходить из ЕАЭС, заявил вице-премьер Оверчук - 27.05.2026, ПРАЙМ
Армения не собирается выходить из ЕАЭС, заявил вице-премьер Оверчук
2026-05-27T15:43+0300
15:43 27.05.2026
 
Армения не собирается выходить из ЕАЭС, заявил вице-премьер Оверчук

Вице-премьер Оверчук: Армения не собирается выходить из ЕАЭС

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Армения, как известно России, не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), там хорошо понимают о преференциях от участия в объединении, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Армения, как мы знаем, из Евразийского экономического союза выходить не собирается. Там очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами-чланами ЕАЭС", - сказал Оверчук журналистам.
Он добавил, что изменение договора о Евразийском экономическом союзе на фоне возможного выхода Армении сейчас не обсуждается.
"Речь об изменении договора ( о ЕАЭС - ред.) не идет ", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос о возможных изменениях устава ЕАЭС.
"Для того чтобы изменить договор, нужен консенсус", - добавил он, напомнив, что Ереван сохраняет членство в союзе и "хорошо понимает объем преференций" от участия в ЕАЭС.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
 
