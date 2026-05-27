Число резидентов САР на острове Русский выросло до 139

Число резидентов специального административного района (САР) на острове Русский выросло до 139, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

2026-05-27T04:20+0300

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Число резидентов специального административного района (САР) на острове Русский выросло до 139, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. "Специальный административный район на Русском, созданный по решению президента, показывает экономический эффект. В прошлом году число участников выросло до 139 с активами 5,5 триллионов рублей. От них поступило почти 12 миллиардов рублей налогов. Еще 600 миллионов получили в качестве взносов при регистрации международных холдингов", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья. Он отметил, что за прошлый год резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток открыли 333 новых проекта на 600 миллиардов рублей. САР - это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования. САР были созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

