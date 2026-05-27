Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число резидентов САР на острове Русский выросло до 139 - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/chislo-870243084.html
Число резидентов САР на острове Русский выросло до 139
Число резидентов САР на острове Русский выросло до 139 - 27.05.2026, ПРАЙМ
Число резидентов САР на острове Русский выросло до 139
Число резидентов специального административного района (САР) на острове Русский выросло до 139, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T04:20+0300
2026-05-27T04:20+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
остров русский
приморье
владивосток
олег кожемяко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870243084.jpg?1779844809
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Число резидентов специального административного района (САР) на острове Русский выросло до 139, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. "Специальный административный район на Русском, созданный по решению президента, показывает экономический эффект. В прошлом году число участников выросло до 139 с активами 5,5 триллионов рублей. От них поступило почти 12 миллиардов рублей налогов. Еще 600 миллионов получили в качестве взносов при регистрации международных холдингов", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья. Он отметил, что за прошлый год резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток открыли 333 новых проекта на 600 миллиардов рублей. САР - это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования. САР были созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
остров русский
приморье
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, остров русский, приморье, владивосток, олег кожемяко
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Остров Русский, Приморье, Владивосток, Олег Кожемяко
04:20 27.05.2026
 
Число резидентов САР на острове Русский выросло до 139

Глава Приморья Кожемяко: число резидентов САР на острове Русский выросло до 139

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Число резидентов специального административного района (САР) на острове Русский выросло до 139, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
"Специальный административный район на Русском, созданный по решению президента, показывает экономический эффект. В прошлом году число участников выросло до 139 с активами 5,5 триллионов рублей. От них поступило почти 12 миллиардов рублей налогов. Еще 600 миллионов получили в качестве взносов при регистрации международных холдингов", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья.
Он отметил, что за прошлый год резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток открыли 333 новых проекта на 600 миллиардов рублей.
САР - это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования.
САР были созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаОстров РусскийПриморьеВладивостокОлег Кожемяко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала