Эксперт оценил решение США продлить лицензию на поставки российской нефти

Решение администрации США продлить лицензию на поставки российской нефти принесет пользу американскому рынку, заявил в интервью РИА Новости директор...

2026-05-27T04:14+0300

ВАШИНГТОН, 27 мая – ПРАЙМ. Решение администрации США продлить лицензию на поставки российской нефти принесет пользу американскому рынку, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Высокая внутренняя цена на бензин в США является ни чем иным, как отражением общей нервозности на рынке. В этом контексте любое, пусть даже временное и ограниченное по объему, послабление для глобального рынка полезно для рынка американского", - добавил Шостак, комментируя решение Вашингтона продлить на 30 дней исключение санкций на российскую нефть. Шостак отметил, что США не изолированы от хаоса на мировом нефтяном рынке, хотя они и не испытывают недостатка в энергоносителях. "Несмотря на то, что США непосредственно не испытывают недостатка сырья, их домашний рынок не изолирован от мирового хаоса", - добавил он. Министр финансов США Скотт Бессент 18 мая подтвердил, что Вашингтон продлевает еще на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Очередное продление лицензии может быть вызвано желанием Вашингтона сбить цены на нефть, взлетевшие из-за нападения на Иран.

нефть, россия, сша, вашингтон, иран, скотт бессент