ЕЦБ предупредил о рисках для мировой экономики из-за конфликта в Иране

Эскалация вокруг Ирана, а также неопределенность относительно дальнейшей торговой политики американской администрации несут в себе риски для мировой экономики,...

2026-05-27T16:43+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Эскалация вокруг Ирана, а также неопределенность относительно дальнейшей торговой политики американской администрации несут в себе риски для мировой экономики, следует из доклада Европейского центробанка (ЕЦБ). Мировая финансовая система и экономика в преддверии 2026 года демонстрировали "удивительную устойчивость", несмотря на целую серию потрясений, связанных с неопределенностью, отмечает ЕЦБ. К ним относились вопросы о суверенитете Гренландии, действия США в Венесуэле, опасения рынков относительно независимости центробанков, а также возросшая неопределенность в вопросах торговой политики. "Эта устойчивость в настоящее время подвергается испытанию в результате серьезного геоэкономического шока, вызванного войной на Ближнем Востоке. Сбои в судоходстве через Ормузский пролив и атаки на энергетическую инфраструктуру привели к значительной волатильности на мировых рынках нефти, росту цен на нефть и газ", - говорится в докладе. Ситуация на Ближнем Востоке, таким образом, создает риски ускорения инфляции и замедления экономического роста, добавляет ЕЦБ. Она также может усилить волатильность рынков. Однако напряженность в мировой экономике создают и другие факторы, в частности, продолжающаяся неопределенность относительно торговой политики США. "Объявления о введении пошлин, их приостановка и отмена стали структурной особенностью глобальной конъюнктуры. Неопределенность в отношении приверженности администрации США многостороннему сотрудничеству также повышает риск того, что политические потрясения нарушат международный порядок и приведут к геоэкономической и регуляторной фрагментации во всем мире", - указывает центробанк. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

