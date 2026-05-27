Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЦБ предупредил о рисках для мировой экономики из-за конфликта в Иране - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/etsb-870259179.html
ЕЦБ предупредил о рисках для мировой экономики из-за конфликта в Иране
ЕЦБ предупредил о рисках для мировой экономики из-за конфликта в Иране - 27.05.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ предупредил о рисках для мировой экономики из-за конфликта в Иране
Эскалация вокруг Ирана, а также неопределенность относительно дальнейшей торговой политики американской администрации несут в себе риски для мировой экономики,... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T16:43+0300
2026-05-27T16:43+0300
нефть
сша
иран
ближний восток
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Эскалация вокруг Ирана, а также неопределенность относительно дальнейшей торговой политики американской администрации несут в себе риски для мировой экономики, следует из доклада Европейского центробанка (ЕЦБ). Мировая финансовая система и экономика в преддверии 2026 года демонстрировали "удивительную устойчивость", несмотря на целую серию потрясений, связанных с неопределенностью, отмечает ЕЦБ. К ним относились вопросы о суверенитете Гренландии, действия США в Венесуэле, опасения рынков относительно независимости центробанков, а также возросшая неопределенность в вопросах торговой политики. "Эта устойчивость в настоящее время подвергается испытанию в результате серьезного геоэкономического шока, вызванного войной на Ближнем Востоке. Сбои в судоходстве через Ормузский пролив и атаки на энергетическую инфраструктуру привели к значительной волатильности на мировых рынках нефти, росту цен на нефть и газ", - говорится в докладе. Ситуация на Ближнем Востоке, таким образом, создает риски ускорения инфляции и замедления экономического роста, добавляет ЕЦБ. Она также может усилить волатильность рынков. Однако напряженность в мировой экономике создают и другие факторы, в частности, продолжающаяся неопределенность относительно торговой политики США. "Объявления о введении пошлин, их приостановка и отмена стали структурной особенностью глобальной конъюнктуры. Неопределенность в отношении приверженности администрации США многостороннему сотрудничеству также повышает риск того, что политические потрясения нарушат международный порядок и приведут к геоэкономической и регуляторной фрагментации во всем мире", - указывает центробанк. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
https://1prime.ru/20260527/indoneziya--870247540.html
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_b488e5b7975596585d495140dfe81adf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, иран, ближний восток, ецб
Нефть, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕЦБ
16:43 27.05.2026
 
ЕЦБ предупредил о рисках для мировой экономики из-за конфликта в Иране

ЕЦБ: ближневосточный конфликт и торговая политика США несут риски для мировой экономики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Эскалация вокруг Ирана, а также неопределенность относительно дальнейшей торговой политики американской администрации несут в себе риски для мировой экономики, следует из доклада Европейского центробанка (ЕЦБ).
Мировая финансовая система и экономика в преддверии 2026 года демонстрировали "удивительную устойчивость", несмотря на целую серию потрясений, связанных с неопределенностью, отмечает ЕЦБ. К ним относились вопросы о суверенитете Гренландии, действия США в Венесуэле, опасения рынков относительно независимости центробанков, а также возросшая неопределенность в вопросах торговой политики.
"Эта устойчивость в настоящее время подвергается испытанию в результате серьезного геоэкономического шока, вызванного войной на Ближнем Востоке. Сбои в судоходстве через Ормузский пролив и атаки на энергетическую инфраструктуру привели к значительной волатильности на мировых рынках нефти, росту цен на нефть и газ", - говорится в докладе.
Ситуация на Ближнем Востоке, таким образом, создает риски ускорения инфляции и замедления экономического роста, добавляет ЕЦБ. Она также может усилить волатильность рынков. Однако напряженность в мировой экономике создают и другие факторы, в частности, продолжающаяся неопределенность относительно торговой политики США.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
В Индонезии рассказали о возможности покупать российскую нефть со скидкой
08:12
"Объявления о введении пошлин, их приостановка и отмена стали структурной особенностью глобальной конъюнктуры. Неопределенность в отношении приверженности администрации США многостороннему сотрудничеству также повышает риск того, что политические потрясения нарушат международный порядок и приведут к геоэкономической и регуляторной фрагментации во всем мире", - указывает центробанк.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
НефтьСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала