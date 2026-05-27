https://1prime.ru/20260527/frantsiya-870268220.html

Во Франции удивились действиям властей после предупреждения Москвы

Во Франции удивились действиям властей после предупреждения Москвы - 27.05.2026, ПРАЙМ

Во Франции удивились действиям властей после предупреждения Москвы

Читатели Le Figaro резко отреагировали на решение Франции не вывозить своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения России о необходимости срочно покинуть... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T22:47+0300

2026-05-27T22:47+0300

2026-05-27T22:47+0300

спецоперация на украине

франция

киев

париж

эммануэль макрон

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro резко отреагировали на решение Франции не вывозить своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения России о необходимости срочно покинуть город."Эммануэль Макрон все еще ищет способ начать войну с Россией? В конце концов, заявить, что мы не эвакуируем наших граждан и дипломатов, — хороший способ сделать это!" — написал один из комментаторов."А что скажет правительство, если появятся погибшие среди французов?" — поинтересовался другой."Макрон и его типичные провокации. Будет очень глупо, если атака затронет наших дипломатов", — поделился мнением еще один пользователь."Находясь в безопасности в Париже, они решают судьбу государственных служащих в Киеве", — заключили читатели.В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.Официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре позже заявил, что Париж не собирается вывозить своих дипломатов из Киева.

https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267755.html

https://1prime.ru/20260527/polsha-870267903.html

https://1prime.ru/20260527/prosba-870268064.html

франция

киев

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, киев, париж, эммануэль макрон, всу