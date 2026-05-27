СМИ: Канада договорилась о поставке Германии сжиженного газа

2026-05-27T10:35+0300

ВАШИНГТОН, 27 мая – ПРАЙМ. Канада планирует объявить о заключении соглашения на поставку Германии сжиженного природного газа с проектируемого экспортного терминала Ksi Lisims в Британской Колумбии стоимостью 7,3 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Канада готовится объявить о соглашении по поставке Германии сжиженного природного газа с проектируемого экспортного терминала на побережье Британской Колумбии. Газ будет поставляться в рамках проекта Ksi Lisims — плавучего экспортного терминала стоимостью 7,3 миллиарда долларов США, который уже получил одобрение регулирующих органов", - пишет агентство. По информации агентства, покупателем газа выступит немецкая компания SEFE — национализированная бывшая "дочка" российского "Газпрома". Поставки пойдут с тихоокеанского терминала Ksi Lisims LNG мощностью 12 миллионов тонн в год. При этом по словам министр энергетики Канады Тима Ходжсона, Европа ищет замену российскому газу, но избегает чрезмерной зависимости от США из-за трений с администрацией американского президента Дональда Трампа, сообщает Блумберг. Для доставки топлива с западного побережья Канады в Европу планируют задействовать Панамский канал, обходные маршруты или схемы своп-поставок, отмечается в публикации. В то же самое время, хотя проект уже и одобрен регуляторами, инвесторы (включая фонд Blackstone и общину коренных народов) пока не приняли окончательного решения о начале строительства, говорится в публикации.

