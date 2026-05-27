Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Канада договорилась о поставке Германии сжиженного газа - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/gaz-870249601.html
СМИ: Канада договорилась о поставке Германии сжиженного газа
СМИ: Канада договорилась о поставке Германии сжиженного газа - 27.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Канада договорилась о поставке Германии сжиженного газа
Канада планирует объявить о заключении соглашения на поставку Германии сжиженного природного газа с проектируемого экспортного терминала Ksi Lisims в Британской | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T10:35+0300
2026-05-27T10:57+0300
газ
бизнес
канада
германия
сша
дональд трамп
газпром
спг
поставки спг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867122755_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_71f9e7955a77e51c072e778d20b93c98.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая – ПРАЙМ. Канада планирует объявить о заключении соглашения на поставку Германии сжиженного природного газа с проектируемого экспортного терминала Ksi Lisims в Британской Колумбии стоимостью 7,3 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Канада готовится объявить о соглашении по поставке Германии сжиженного природного газа с проектируемого экспортного терминала на побережье Британской Колумбии. Газ будет поставляться в рамках проекта Ksi Lisims — плавучего экспортного терминала стоимостью 7,3 миллиарда долларов США, который уже получил одобрение регулирующих органов", - пишет агентство. По информации агентства, покупателем газа выступит немецкая компания SEFE — национализированная бывшая "дочка" российского "Газпрома". Поставки пойдут с тихоокеанского терминала Ksi Lisims LNG мощностью 12 миллионов тонн в год. При этом по словам министр энергетики Канады Тима Ходжсона, Европа ищет замену российскому газу, но избегает чрезмерной зависимости от США из-за трений с администрацией американского президента Дональда Трампа, сообщает Блумберг. Для доставки топлива с западного побережья Канады в Европу планируют задействовать Панамский канал, обходные маршруты или схемы своп-поставок, отмечается в публикации. В то же самое время, хотя проект уже и одобрен регуляторами, инвесторы (включая фонд Blackstone и общину коренных народов) пока не приняли окончательного решения о начале строительства, говорится в публикации.
https://1prime.ru/20260519/rossiya--870042712.html
канада
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867122755_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_98657e20621b918ca7a7ce5b102c6943.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бизнес, канада, германия, сша, дональд трамп, газпром, спг, поставки спг
Газ, Бизнес, КАНАДА, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп, Газпром, СПГ, поставки СПГ
10:35 27.05.2026 (обновлено: 10:57 27.05.2026)
 
СМИ: Канада договорилась о поставке Германии сжиженного газа

Bloomberg: Канада поставит Германии сжиженный газ с терминала Ksi Lisims

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Гранд Анива"
Танкер-газовоз Гранд Анива - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 мая – ПРАЙМ. Канада планирует объявить о заключении соглашения на поставку Германии сжиженного природного газа с проектируемого экспортного терминала Ksi Lisims в Британской Колумбии стоимостью 7,3 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Канада готовится объявить о соглашении по поставке Германии сжиженного природного газа с проектируемого экспортного терминала на побережье Британской Колумбии. Газ будет поставляться в рамках проекта Ksi Lisims — плавучего экспортного терминала стоимостью 7,3 миллиарда долларов США, который уже получил одобрение регулирующих органов", - пишет агентство.
По информации агентства, покупателем газа выступит немецкая компания SEFE — национализированная бывшая "дочка" российского "Газпрома". Поставки пойдут с тихоокеанского терминала Ksi Lisims LNG мощностью 12 миллионов тонн в год.
При этом по словам министр энергетики Канады Тима Ходжсона, Европа ищет замену российскому газу, но избегает чрезмерной зависимости от США из-за трений с администрацией американского президента Дональда Трампа, сообщает Блумберг.
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Россия стала второй по стоимости поставок СПГ в ЕС
19 мая, 13:20
Для доставки топлива с западного побережья Канады в Европу планируют задействовать Панамский канал, обходные маршруты или схемы своп-поставок, отмечается в публикации.
В то же самое время, хотя проект уже и одобрен регуляторами, инвесторы (включая фонд Blackstone и общину коренных народов) пока не приняли окончательного решения о начале строительства, говорится в публикации.
 
ГазБизнесКАНАДАГЕРМАНИЯСШАДональд ТрампГазпромСПГпоставки СПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала