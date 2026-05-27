Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 5%

2026-05-27T20:08+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-апреле 2026 года выросла на 5% к тому же периоду прошлого года, до 248,5 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) за январь-апрель 2026 года выросла на 6%, до 214 миллиардов кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа за этот период снизилась на 0,5%, до 34,5 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за январь-апрель составила 248,5 миллиарда кубометров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (236,6 миллиарда кубометров). Добыча горючего природного газа только в апреле в месячном выражении понизилась на 9,9%, а в годовом - выросла на 2,8%, до 48,7 миллиарда кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа в прошлом месяце понизилась на 5,3% по сравнению с мартом текущего года и на 1,1% по сравнению с апрелем 2025 года, до 8,4 миллиарда кубометров. В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2%, до 663 миллиардов кубометров.

газ, нефть, росстат