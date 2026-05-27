https://1prime.ru/20260527/gaz-870265054.html
Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 5%
Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 5% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 5%
Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-апреле 2026 года выросла на 5% к тому же периоду прошлого года, до 248,5 миллиарда... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T20:08+0300
2026-05-27T20:08+0300
2026-05-27T20:08+0300
газ
нефть
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-апреле 2026 года выросла на 5% к тому же периоду прошлого года, до 248,5 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) за январь-апрель 2026 года выросла на 6%, до 214 миллиардов кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа за этот период снизилась на 0,5%, до 34,5 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за январь-апрель составила 248,5 миллиарда кубометров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (236,6 миллиарда кубометров). Добыча горючего природного газа только в апреле в месячном выражении понизилась на 9,9%, а в годовом - выросла на 2,8%, до 48,7 миллиарда кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа в прошлом месяце понизилась на 5,3% по сравнению с мартом текущего года и на 1,1% по сравнению с апрелем 2025 года, до 8,4 миллиарда кубометров. В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2%, до 663 миллиардов кубометров.
https://1prime.ru/20260527/elektroenergiya-870264895.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_bfad7a66c53bfdebdf965e059e8790ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, нефть, росстат
Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 5%
Росстат: Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 5%, до 248,5 млрд кубов
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-апреле 2026 года выросла на 5% к тому же периоду прошлого года, до 248,5 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) за январь-апрель 2026 года выросла на 6%, до 214 миллиардов кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа за этот период снизилась на 0,5%, до 34,5 миллиарда кубометров.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа за январь-апрель составила 248,5 миллиарда кубометров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (236,6 миллиарда кубометров).
Добыча горючего природного газа только в апреле в месячном выражении понизилась на 9,9%, а в годовом - выросла на 2,8%, до 48,7 миллиарда кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа в прошлом месяце понизилась на 5,3% по сравнению с мартом текущего года и на 1,1% по сравнению с апрелем 2025 года, до 8,4 миллиарда кубометров.
В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2%, до 663 миллиардов кубометров.
Выработка электроэнергии в России в январе-апреле выросла на 1,4%