В Госдуме предложили оценить масштаб проблемы с калорийностью - 27.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260527/gosduma-870243935.html
В Госдуме предложили оценить масштаб проблемы с калорийностью
2026-05-27T05:02+0300
2026-05-27T05:20+0300
здоровье
бизнес
общество
роспотребнадзор
роскачество
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил Роспотребнадзору и Роскачеству оценить масштаб проблемы несоответствия фактических показателей калорийности, белков, жиров и углеводов на упаковках пищевой продукции тем данным, которые указывают производители. Соответствующее обращение на имя на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой и главы Роскачества Максима Протасова имеется в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в документе, особую обеспокоенность вызывает продукция спортивного, диетического и функционального питания, поскольку потребители принимают решения о рационе, снижении веса, лечебном и спортивном питании именно на основании заявленных показателей. "С учетом социальной значимости данного вопроса и в целях оценки масштабов проблемы и действующих механизмов контроля прошу сообщить, фиксировались ли Роспотребнадзором и Роскачеством случаи несоответствия фактических показателей КБЖУ сведениям, указанным на упаковке пищевой продукции", - сказано в письме. По словам вице-спикера, независимые лабораторные проверки и публикации в СМИ свидетельствуют о случаях существенного расхождения между заявленными и фактическими показателями, а в отдельных случаях содержание белка в продукции оказывалось в разы ниже указанного на упаковке, а фактическое содержание углеводов - значительно выше заявленного. Чернышов просит ведомства сообщить, фиксировались ли подобные случаи, сколько их было за последние три года, в отношении каких категорий продукции нарушения выявляются чаще всего и носит ли проблема системный характер. Также депутат запросил информацию о существовании механизмов обязательного контроля и независимой проверки достоверности сведений о калорийности и составе продуктов.
