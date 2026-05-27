В Индонезии рассказали о возможности покупать российскую нефть со скидкой

2026-05-27T08:12+0300

ДЖАКАРТА, 27 мая - ПРАЙМ. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха. "Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой… Ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года", - сказал Юдха в эфире телеканала INAnews TV. По его словам, ситуация изменилась после прихода к власти президента Индонезии Прабово Субианто. "Вступление Индонезии в БРИКС в сочетании с активной дипломатией Прабово как в Вашингтоне, так и в Москве открыло для Индонезии возможность покупать российскую нефть без риска попасть под санкции", - отметил член энергетического совета. Договоренности об импорте 150 миллионов баррелей российской нефти до конца 2026 года были достигнуты по итогам апрельского визита президента Индонезии Прабово Субианто в Россию. Министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия 11 мая говорил, что первые поставки российской нефти могут начаться уже в ближайшие одну-две недели.

