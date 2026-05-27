Инфляция в России замедлилась до 5,33% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России замедлилась до 5,33%
Инфляция в России на 25 мая замедлилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 27.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 мая замедлилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе министерства указано, что на продовольственные товары за период с 19 по 25 мая была зафиксирована дефляция - на уровне 0,07% после снижения цен на 0,26% на предыдущей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,11%, на остальные продукты питания - на 0,07%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,24%.
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 мая замедлилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе министерства указано, что на продовольственные товары за период с 19 по 25 мая была зафиксирована дефляция - на уровне 0,07% после снижения цен на 0,26% на предыдущей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,11%, на остальные продукты питания - на 0,07%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,24%.
