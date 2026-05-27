https://1prime.ru/20260527/inflyatsiya-870263897.html
Инфляция в России замедлилась до 5,33%
Инфляция в России замедлилась до 5,33% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России замедлилась до 5,33%
Инфляция в России на 25 мая замедлилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T19:02+0300
2026-05-27T19:02+0300
2026-05-27T19:02+0300
россия
мировая экономика
инфляция в россии
инфляция
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 мая замедлилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе министерства указано, что на продовольственные товары за период с 19 по 25 мая была зафиксирована дефляция - на уровне 0,07% после снижения цен на 0,26% на предыдущей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,11%, на остальные продукты питания - на 0,07%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,24%.
https://1prime.ru/20260518/reshetnikov-870005033.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, инфляция в россии, инфляция, минэкономразвития рф
РОССИЯ, Мировая экономика, инфляция в России, инфляция, Минэкономразвития РФ
Инфляция в России замедлилась до 5,33%
Минэкономразвития: инфляция в России на 25 мая замедлилась до 5,33% в годовом выражении
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 мая замедлилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе министерства указано, что на продовольственные товары за период с 19 по 25 мая была зафиксирована дефляция - на уровне 0,07% после снижения цен на 0,26% на предыдущей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,11%, на остальные продукты питания - на 0,07%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,24%.
Инфляция в России устойчиво замедляется, заявил Решетников