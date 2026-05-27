Инвестиции в проекты в Приморье за 2025 год побили рекорд и выросли на 7%, до 520 миллиардов рублей, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T04:44+0300

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - ПРАЙМ. Инвестиции в проекты в Приморье за 2025 год побили рекорд и выросли на 7%, до 520 миллиардов рублей, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. Глава края выступил на заседании законодательного собрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья. "Инвестиции побили предыдущий рекорд, превысили 520 миллиардов рублей, реальный рост - на 7%... Почти 40% экономики края занимает логистика и торговля - оборот, который вырос на 8%, до 2,8 триллиона рублей. Внешний торговый оборот также прибавил на 12%", - сказал Кожемяко. Глава края отметил, что грузооборот портов сохранился на высоком уровне: до 160 миллионов тонн. Приморские порты обработали 2,3 миллиона TEU (20-футовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) - это треть контейнерного оборота страны, добавил Кожемяко.

