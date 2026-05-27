https://1prime.ru/20260527/kozhemjakoe-870245046.html

Кожемяко рассказал о росте внешнеторгового оборота Приморья

Кожемяко рассказал о росте внешнеторгового оборота Приморья - 27.05.2026, ПРАЙМ

Кожемяко рассказал о росте внешнеторгового оборота Приморья

Внешнеторговый оборот Приморья в 2025 году вырос на 12%, существенно увеличился экспорт рыбы и зерна, сообщил губернатор Олег Кожемяко. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T05:51+0300

2026-05-27T05:51+0300

2026-05-27T05:51+0300

экономика

бизнес

россия

приморье

харбин

китай

олег кожемяко

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870245046.jpg?1779850260

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Приморья в 2025 году вырос на 12%, существенно увеличился экспорт рыбы и зерна, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Внешнеторговый оборот вырос на 12%, существенно увеличился экспорт зерновых культур, рыбопродукции, а также руды и концентратов. С помощью центра поддержки экспорта... помогли компаниям заключить 130 контрактов на 55 миллионов долларов", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья. Он отметил, что в прошлом году Приморье открыло торговое представительство в китайских Харбине и Даляне, где представили свою продукцию 40 приморских компаний. "Мы лидеры по эффективности работы с Китаем. Сотрудничаем также с Белоруссией, Вьетнамом, Казахстаном, Южной Кореей, КНДР и другими странами. Из стран СНГ отдельно хочу выделить Республику Беларусь - с 2021 года товарооборот вырос в 2,6 раза, экспорт в 7 раз", - отметил губернатор.

приморье

харбин

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, приморье, харбин, китай, олег кожемяко, снг