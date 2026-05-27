Нефть дешевеет на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть сокращаются примерно на 2% на признаках ослабления напряженности на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T09:54+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сокращаются примерно на 2% на признаках ослабления напряженности на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.41 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,92% относительно предыдущего закрытия - до 94,81 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,36%, до 91,67 доллара. Аналитики называют переговоры Ирана и США о возможном завершении конфликта на Ближнем Востоке главным фактором снижения цен на сырье. Ранее во вторник газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп проведет в среду встречу со своим кабинетом в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде с приближением к решающему этапу в переговорах с Ираном. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил в понедельник, что у США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. "Цена на нефть марки Brent может снизиться на оптимизма по поводу договоренностей", - сказал агентству Блумберг руководитель отдела товарных исследований в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie). "Но до тех пор, пока Ормузский пролив действительно не будет открыт - а не будет управляться условно, нормироваться политически или частично обходиться стороной - падения, вероятно, останутся незначительными и временными", - заключил Ренни.

