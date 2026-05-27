https://1prime.ru/20260527/neft--870248598.html
Нефть дешевеет на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке
Нефть дешевеет на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке - 27.05.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть сокращаются примерно на 2% на признаках ослабления напряженности на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T09:54+0300
2026-05-27T09:54+0300
2026-05-27T09:54+0300
энергетика
нефть
торги
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
марко рубио
new york post
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e5f32fbd3921d4fdcd95078ca902832.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сокращаются примерно на 2% на признаках ослабления напряженности на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.41 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,92% относительно предыдущего закрытия - до 94,81 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,36%, до 91,67 доллара. Аналитики называют переговоры Ирана и США о возможном завершении конфликта на Ближнем Востоке главным фактором снижения цен на сырье. Ранее во вторник газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп проведет в среду встречу со своим кабинетом в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде с приближением к решающему этапу в переговорах с Ираном. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил в понедельник, что у США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. "Цена на нефть марки Brent может снизиться на оптимизма по поводу договоренностей", - сказал агентству Блумберг руководитель отдела товарных исследований в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie). "Но до тех пор, пока Ормузский пролив действительно не будет открыт - а не будет управляться условно, нормироваться политически или частично обходиться стороной - падения, вероятно, останутся незначительными и временными", - заключил Ренни.
https://1prime.ru/20260527/indoneziya--870247540.html
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_f7d0501e1d3ef8e4f1bed74aefb3ab46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, марко рубио, new york post
Энергетика, Нефть, Торги, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Марко Рубио, New York Post
Нефть дешевеет на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке
Цены на нефть снижаются на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке