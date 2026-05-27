Оверчук оценил возможность пересмотра газового соглашения России и Армении

Пересмотр соглашения России и Армени о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического...

2026-05-27T14:04+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Пересмотр соглашения России и Армени о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер Алексей Оверчук. В настоящее время Армения является членом ЕАЭС, как и Россия. При этом, как указывал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. "Если Армения говорит, что она не видит себя дальше в союзе с Россией, в Евразийском экономическом союзе, то естественно возникает вопрос о том, стоит ли нам продолжает участие в этом соглашении", - сказал Оверчук, комментируя договоренности о льготных поставках Еревану российских энергоносителей. "Это логично, и это справедливо", - добавил он. В то же время вице-премьер подчеркнул, что на текущий момент договоренности о льготных поставках "остаются в силе". Оверчук отметил, что для проработки вопроса были контакты с теми, кто вел переговоры о сближении Армении с Евразийским экономическим союзом в 2013-2014 годах. "Тогда был сформирован определенный пакет, частью которого являлись экспортные пошлины и на газ, и на нефтепродукты, и на драгоценные металлы. Потом часть (пошлин - ред.) из-за вступления Армении в ЕАЭС и так обнулилась", - напомнил он. Вице-премьер добавил, что сейчас Ереван ведет активную работу по переходу на европейские стандарты и технические регламенты, для стран ЕАЭС это несет определенные экономические риски. "В этой связи у государств-членов ЕАЭС могут возникнуть экономические риски, которые также необходимо оценивать. Собственно, в таком ключе будет вестись разговор во время Высшего Евразийского экономического совета, если главы государств будут согласятся обсуждать эту тему", - резюмировал Оверчук. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

