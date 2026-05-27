В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень
Катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень строится на Ливадийском заводе, планируется сдать его в 2027 году, сообщил глава Приморья Олег...
2026-05-27T04:35+0300
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень строится на Ливадийском заводе, планируется сдать его в 2027 году, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
"На Ливадийском заводе строится катамаран на 200 пассажирских мест - быстроходный, алюминиевый корпус, - будет работать по линии Большой Камень-Владивосток. Кроме того, там же строится для жителей Путятина и Дуная небольшой паром на 25 мест, грузопассажирский", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья.
Он отметил, что в 2027 году, когда будут сданы эти суда, планируется приступить к проектированию и строительству большого парома типа "Босфор Восточный", чтобы местные жители могли добираться на нем до Находки.
Кожемяко: катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень сдадут в 2027 году
