https://1prime.ru/20260527/primore-870243176.html

В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень

В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень - 27.05.2026, ПРАЙМ

В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень

Катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень строится на Ливадийском заводе, планируется сдать его в 2027 году, сообщил глава Приморья Олег... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T04:35+0300

2026-05-27T04:35+0300

2026-05-27T04:35+0300

бизнес

экономика

россия

приморье

владивосток

олег кожемяко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870243176.jpg?1779845715

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень строится на Ливадийском заводе, планируется сдать его в 2027 году, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. "На Ливадийском заводе строится катамаран на 200 пассажирских мест - быстроходный, алюминиевый корпус, - будет работать по линии Большой Камень-Владивосток. Кроме того, там же строится для жителей Путятина и Дуная небольшой паром на 25 мест, грузопассажирский", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья. Он отметил, что в 2027 году, когда будут сданы эти суда, планируется приступить к проектированию и строительству большого парома типа "Босфор Восточный", чтобы местные жители могли добираться на нем до Находки.

приморье

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, приморье, владивосток, олег кожемяко