Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/primore-870243176.html
В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень
В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень
Катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень строится на Ливадийском заводе, планируется сдать его в 2027 году, сообщил глава Приморья Олег... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T04:35+0300
2026-05-27T04:35+0300
бизнес
экономика
россия
приморье
владивосток
олег кожемяко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870243176.jpg?1779845715
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень строится на Ливадийском заводе, планируется сдать его в 2027 году, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. "На Ливадийском заводе строится катамаран на 200 пассажирских мест - быстроходный, алюминиевый корпус, - будет работать по линии Большой Камень-Владивосток. Кроме того, там же строится для жителей Путятина и Дуная небольшой паром на 25 мест, грузопассажирский", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья. Он отметил, что в 2027 году, когда будут сданы эти суда, планируется приступить к проектированию и строительству большого парома типа "Босфор Восточный", чтобы местные жители могли добираться на нем до Находки.
приморье
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, приморье, владивосток, олег кожемяко
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Приморье, Владивосток, Олег Кожемяко
04:35 27.05.2026
 
В Приморье строят катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень

Кожемяко: катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень сдадут в 2027 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Катамаран для перевозки из Владивостока в Большой Камень строится на Ливадийском заводе, планируется сдать его в 2027 году, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
"На Ливадийском заводе строится катамаран на 200 пассажирских мест - быстроходный, алюминиевый корпус, - будет работать по линии Большой Камень-Владивосток. Кроме того, там же строится для жителей Путятина и Дуная небольшой паром на 25 мест, грузопассажирский", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья.
Он отметил, что в 2027 году, когда будут сданы эти суда, планируется приступить к проектированию и строительству большого парома типа "Босфор Восточный", чтобы местные жители могли добираться на нем до Находки.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПриморьеВладивостокОлег Кожемяко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала