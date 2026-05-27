Морской пассажирский паром могут запустить из Приморья в КНДР - 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T04:59+0300
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Морской пассажирский паром могут запустить из Приморья в КНДР, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Пассажиропоток на международных направлениях из аэропорта Владивосток в прошлом году вырос на 60%. В планах на этот год - открытие авиарейсов в Гонконг, Шеньян, Республику Корея и новое направление в КНДР, куда также может начать ходить морской пассажирский паром", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья.
2026
