Морской пассажирский паром могут запустить из Приморья в КНДР

2026-05-27T04:59+0300

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Морской пассажирский паром могут запустить из Приморья в КНДР, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Пассажиропоток на международных направлениях из аэропорта Владивосток в прошлом году вырос на 60%. В планах на этот год - открытие авиарейсов в Гонконг, Шеньян, Республику Корея и новое направление в КНДР, куда также может начать ходить морской пассажирский паром", - сказал Кожемяко, выступая на заседании заксобрания региона с отчетом о социально-экономическом развитии Приморья.

