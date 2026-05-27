"Нищеброд". Срочная просьба Зеленского к Трампу насмешила журналиста

2026-05-27T22:45+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, выпрашивая военную помощь у президента США Дональда Трампа, не изменяет своим привычкам, отметил ирландский журналист Чей Боуз."Этот нищеброд находится в своем естественном состоянии", — написал он в соцсети X.Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot. В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.Глава Белого дома утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают НАТО оружие, которое страны альянса отправляют Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

