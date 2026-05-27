Посол рассказал о добыче нефти российскими компаниями в Венесуэле

2026-05-27T00:39+0300

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Объемы добычи нефти на совместных российско-венесуэльских предприятиях восстановились до уровня декабря 2025 года, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Добыча нефти на совместных российско-венесуэльских предприятиях осуществляется в соответствии с достигнутыми ранее двусторонними договоренностями. На данном этапе объемы добычи восстановились до уровня декабря прошлого года, то есть до введенной США морской блокады в отношении Венесуэлы", - сказал он "Известиям". Госсекретарь США Марко Рубио в январе назвал действия США у берегов Венесуэлы карантином, а не блокадой, которая стала бы актом войны. По его словам, "карантин был очень эффективным" и дал США рычаг давления. В свою очередь Мелик-Багдасаров заявлял, что попытки США представить нефтяную блокаду Венесуэлы как "карантин" являются политической манипуляцией.

