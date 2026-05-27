В России назвали самые востребованные товары из Китая

2026-05-27T01:18+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Электроника, одежда, запчасти и комплектующие стали одними из самых востребованных в России товаров из Китая, рассказали РИА Новости в отечественных логистических компаниях. "По структуре импорта из Китая основными являются товары народного потребления, электроника, а также категории, связанные с производством: запчасти, комплектующие, краски и лаки, а также лабораторное и промышленное оборудование. В обратном направлении также увеличивается доля экспорта запчастей и комплектующих различных типов из городов России", - сообщили в пресс-службе ГК "Деловые линии". Руководитель направления ВЭД компании "Байт Транзит" Геннадий Миллер отметил, что с начала 2026 года рынок поставок из Китая в Россию сохраняет высокий уровень активности, при этом структура грузопотока заметно изменилась. Растет частота поставок и число небольших партий, особенно в сегменте маркетплейсов. "За последний год структура поставок на маркетплейсы существенно изменилась. Лидирующей категорией стала одежда — ее доля выросла примерно с 6% до почти 59% отправлений. Также резко увеличилась доля автозапчастей — с менее чем 1% до порядка 20%. При этом ранее доминировавшие хозяйственные товары сократили свою долю примерно с 47% до 5%", - говорит Миллер. Он добавил, что участники рынка связывают это с изменением потребительского поведения. Спрос смещается в сторону категорий с регулярным пополнением — одежды, обуви, автотоваров и товаров повседневного спроса. "Дополнительными драйверами остаются косметика, товары для дома, часть электротоваров и светотехники", - отметил эксперт. В ГК "Деловые линии" также отмечают устойчиво высокий грузооборот между Россией и Китаем в текущем году. Ключевые изменения происходят прежде всего в структуре потоков, а не в географии. "Основные отправочные хабы в Китае сосредоточены в традиционных промышленных и логистических центрах: наряду с Пекином можем отметить Шэньчжэнь и Шанхай. С российской стороны главными точками притяжения остаются Москва и область, а также крупные потребительские и распределительные центры страны: Екатеринбург, Санкт Петербург, Казань и другие города-миллионники", - пояснили в группе. Говоря о географии поставок китайских товаров, Миллер также указал, что основной спрос традиционно сохраняется на направлениях в крупнейшие распределительные и потребительские центры России — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие крупные логистические узлы. Кроме того, Новосибирск сохраняет важную роль как один из ключевых распределительных хабов для грузов из Китая в Сибирь и другие регионы страны. "При этом в 2026 году усиливается роль региональных направлений. Рост поставок все активнее смещается в малые города и населенные пункты за счет расширения сети ПВЗ маркетплейсов", - заключил он.

