В России назвали самые востребованные товары из Китая - 27.05.2026, ПРАЙМ
В России назвали самые востребованные товары из Китая
Электроника, одежда, запчасти и комплектующие стали одними из самых востребованных в России товаров из Китая, рассказали РИА Новости в отечественных... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T01:18+0300
2026-05-27T01:25+0300
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, Деловые линии, ВЭД
01:18 27.05.2026 (обновлено: 01:25 27.05.2026)
 
В России назвали самые востребованные товары из Китая

Электроника и одежда являются одними из самых из востребованных товаров из Китая в России

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Электроника, одежда, запчасти и комплектующие стали одними из самых востребованных в России товаров из Китая, рассказали РИА Новости в отечественных логистических компаниях.
"По структуре импорта из Китая основными являются товары народного потребления, электроника, а также категории, связанные с производством: запчасти, комплектующие, краски и лаки, а также лабораторное и промышленное оборудование. В обратном направлении также увеличивается доля экспорта запчастей и комплектующих различных типов из городов России", - сообщили в пресс-службе ГК "Деловые линии".
Руководитель направления ВЭД компании "Байт Транзит" Геннадий Миллер отметил, что с начала 2026 года рынок поставок из Китая в Россию сохраняет высокий уровень активности, при этом структура грузопотока заметно изменилась. Растет частота поставок и число небольших партий, особенно в сегменте маркетплейсов.
"За последний год структура поставок на маркетплейсы существенно изменилась. Лидирующей категорией стала одежда — ее доля выросла примерно с 6% до почти 59% отправлений. Также резко увеличилась доля автозапчастей — с менее чем 1% до порядка 20%. При этом ранее доминировавшие хозяйственные товары сократили свою долю примерно с 47% до 5%", - говорит Миллер.
Он добавил, что участники рынка связывают это с изменением потребительского поведения. Спрос смещается в сторону категорий с регулярным пополнением — одежды, обуви, автотоваров и товаров повседневного спроса. "Дополнительными драйверами остаются косметика, товары для дома, часть электротоваров и светотехники", - отметил эксперт.
В ГК "Деловые линии" также отмечают устойчиво высокий грузооборот между Россией и Китаем в текущем году. Ключевые изменения происходят прежде всего в структуре потоков, а не в географии.
"Основные отправочные хабы в Китае сосредоточены в традиционных промышленных и логистических центрах: наряду с Пекином можем отметить Шэньчжэнь и Шанхай. С российской стороны главными точками притяжения остаются Москва и область, а также крупные потребительские и распределительные центры страны: Екатеринбург, Санкт Петербург, Казань и другие города-миллионники", - пояснили в группе.
Говоря о географии поставок китайских товаров, Миллер также указал, что основной спрос традиционно сохраняется на направлениях в крупнейшие распределительные и потребительские центры России — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие крупные логистические узлы. Кроме того, Новосибирск сохраняет важную роль как один из ключевых распределительных хабов для грузов из Китая в Сибирь и другие регионы страны.
"При этом в 2026 году усиливается роль региональных направлений. Рост поставок все активнее смещается в малые города и населенные пункты за счет расширения сети ПВЗ маркетплейсов", - заключил он.
 
