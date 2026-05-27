Силуанов призвал повышать эффективность бюджетных расходов

Добавлены подробности (после четвертого абзаца). | 27.05.2026, ПРАЙМ

Добавлены подробности (после четвертого абзаца). МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Эффективность бюджетных расходов необходимо повышать, сегодня требуется их определенная сдержанность, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В последние два года были приняты решения по укреплению доходов. Проводится работа по обелению экономики, что приводит к расширению налоговой базы и обеспечению справедливых условий хозяйствования. И, конечно, нужно повышать эффективность бюджетных расходов. После периода их быстрого роста, сегодня требуется определенная сдержанность", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант". "Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов: это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном - каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и в конечном счете влияния на благополучие людей", - отметил министр. Особое внимание уделяется эффективности сектора государственного управления, снижению процентных рисков бюджета и так далее, добавил Силуанов. Работа по сокращению теневого сектора экономики особенно важна, и в этой связи подготовлены меры по внедрению системы подтверждения ожидания поставки товаров в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС, отметил Силуанов. "Сегодня видим, что потоки импортных товаров, особенно из третьих стран, попадают в магазины без уплаты НДС и пошлин. Это приводит к потерям сотен миллиардов рублей. Решаем эту проблему путем авансирования уплаты налогов при импорте и установления получателя ввозимых товаров", - сказал министр. По его словам, предусматриваются и другие меры, которые не затронут добросовестный бизнес, но "уклонистам" придется работать в рамках закона. В структуре доходов бюджета растет доля ненефтегазовых доходов, не подверженных высокой ценовой волатильности: сейчас это почти 80% на уровне федерального бюджета и почти 90% по бюджетной системе в целом, отметил министр. На укрепление стабильных источников доходов бюджета, в том числе, влияют меры по "обелению" экономики, добавил Силуанов.

