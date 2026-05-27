Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/spros-870247249.html
Спрос на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%
Спрос на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Спрос на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%
Спрос среди российских туристов на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T07:49+0300
2026-05-27T07:49+0300
туризм
бизнес
краснодарский край
карелия
московская область
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870247249.jpg?1779857346
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Долгосрочно отдых в санаториях растет с 2021 года. За пять лет в организованном сегменте туррынка спрос на санаторный отдых в целом вырос на 40-45%", - сказали в АТОР. По их словам, данный вид туризма является одним из наиболее стабильных с точки зрения спроса. "И, безусловно, круглогодичный, что делает его крайне важным для многих регионов", - отметили там. Как подчеркнул вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, в этом году отрасль отмечает снижение спроса на отдых внутри страны на 5-10%. По его словам, это происходит по экономическим причинам: многие потребители перешли на сберегательную модель поведения. В свою очередь в туроператоре "Русский Экспресс" отметили, что премиальный сегмент менее чувствителен к таким переменам в потребительском поведении. Так, посетители санаториев Кавказских Минеральных Вод сохраняют стабильно высокий интерес. В ассоциации поделились, что санатории высокого уровня есть в десятках российских регионов: больше всего их в Кавминводах и Краснодарском крае, также есть они в Карелии, Подмосковье, Крыму, Ленинградской области, Алтайском крае. "Туроператоры оценивают текущий летний спрос в этом сегменте на уровне прошлого года", - пояснили в АТОР. Так, стандартная поездка в санаторий премиального уровня длится от 12 до 14 дней, а средний возраст таких путешественников составляет больше 55 лет. "Женщины преобладают, их около 65-70%. Соло-туристы составляют около 30%, остальные – семейные пары", - пояснили в пресс-службе. При этом в туроператоре "Дельфин" отмечают некоторый рост спроса со стороны молодых туристов в возрасте от 30 до 35 лет: у них востребованы более короткие программы оздоровления - 5-7 дней, рассчитанные на снятие стресса, косметические процедуры и психотерапию. Так, средняя стоимость туров на 10 дней в санаториях высокого сегмента в Кавминводах и Сочи составляет от 250 до 380 тысяч рублей на двоих. "Это начальная стоимость отдыха в базовом номере без учета дороги к санаторию (без перелета или переезда на поезде, он приобретается отдельно)", - заключили в АТОР.
краснодарский край
карелия
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, краснодарский край, карелия, московская область, атор
Туризм, Бизнес, Краснодарский край, Карелия, Московская область, АТОР
07:49 27.05.2026
 
Спрос на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%

АТОР: спрос на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Долгосрочно отдых в санаториях растет с 2021 года. За пять лет в организованном сегменте туррынка спрос на санаторный отдых в целом вырос на 40-45%", - сказали в АТОР.
По их словам, данный вид туризма является одним из наиболее стабильных с точки зрения спроса. "И, безусловно, круглогодичный, что делает его крайне важным для многих регионов", - отметили там.
Как подчеркнул вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, в этом году отрасль отмечает снижение спроса на отдых внутри страны на 5-10%. По его словам, это происходит по экономическим причинам: многие потребители перешли на сберегательную модель поведения.
В свою очередь в туроператоре "Русский Экспресс" отметили, что премиальный сегмент менее чувствителен к таким переменам в потребительском поведении. Так, посетители санаториев Кавказских Минеральных Вод сохраняют стабильно высокий интерес.
В ассоциации поделились, что санатории высокого уровня есть в десятках российских регионов: больше всего их в Кавминводах и Краснодарском крае, также есть они в Карелии, Подмосковье, Крыму, Ленинградской области, Алтайском крае. "Туроператоры оценивают текущий летний спрос в этом сегменте на уровне прошлого года", - пояснили в АТОР.
Так, стандартная поездка в санаторий премиального уровня длится от 12 до 14 дней, а средний возраст таких путешественников составляет больше 55 лет. "Женщины преобладают, их около 65-70%. Соло-туристы составляют около 30%, остальные – семейные пары", - пояснили в пресс-службе.
При этом в туроператоре "Дельфин" отмечают некоторый рост спроса со стороны молодых туристов в возрасте от 30 до 35 лет: у них востребованы более короткие программы оздоровления - 5-7 дней, рассчитанные на снятие стресса, косметические процедуры и психотерапию.
Так, средняя стоимость туров на 10 дней в санаториях высокого сегмента в Кавминводах и Сочи составляет от 250 до 380 тысяч рублей на двоих. "Это начальная стоимость отдыха в базовом номере без учета дороги к санаторию (без перелета или переезда на поезде, он приобретается отдельно)", - заключили в АТОР.
 
ТуризмБизнесКраснодарский крайКарелияМосковская областьАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала