Спрос на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%

Спрос среди российских туристов на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на отдых в санаториях с 2021 года вырос на 40-45%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Долгосрочно отдых в санаториях растет с 2021 года. За пять лет в организованном сегменте туррынка спрос на санаторный отдых в целом вырос на 40-45%", - сказали в АТОР. По их словам, данный вид туризма является одним из наиболее стабильных с точки зрения спроса. "И, безусловно, круглогодичный, что делает его крайне важным для многих регионов", - отметили там. Как подчеркнул вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, в этом году отрасль отмечает снижение спроса на отдых внутри страны на 5-10%. По его словам, это происходит по экономическим причинам: многие потребители перешли на сберегательную модель поведения. В свою очередь в туроператоре "Русский Экспресс" отметили, что премиальный сегмент менее чувствителен к таким переменам в потребительском поведении. Так, посетители санаториев Кавказских Минеральных Вод сохраняют стабильно высокий интерес. В ассоциации поделились, что санатории высокого уровня есть в десятках российских регионов: больше всего их в Кавминводах и Краснодарском крае, также есть они в Карелии, Подмосковье, Крыму, Ленинградской области, Алтайском крае. "Туроператоры оценивают текущий летний спрос в этом сегменте на уровне прошлого года", - пояснили в АТОР. Так, стандартная поездка в санаторий премиального уровня длится от 12 до 14 дней, а средний возраст таких путешественников составляет больше 55 лет. "Женщины преобладают, их около 65-70%. Соло-туристы составляют около 30%, остальные – семейные пары", - пояснили в пресс-службе. При этом в туроператоре "Дельфин" отмечают некоторый рост спроса со стороны молодых туристов в возрасте от 30 до 35 лет: у них востребованы более короткие программы оздоровления - 5-7 дней, рассчитанные на снятие стресса, косметические процедуры и психотерапию. Так, средняя стоимость туров на 10 дней в санаториях высокого сегмента в Кавминводах и Сочи составляет от 250 до 380 тысяч рублей на двоих. "Это начальная стоимость отдыха в базовом номере без учета дороги к санаторию (без перелета или переезда на поезде, он приобретается отдельно)", - заключили в АТОР.

