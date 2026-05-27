https://1prime.ru/20260527/turoperator-870241698.html
Туроператор рассказал о проблемах с оплатой в турецких отелях
Туроператор рассказал о проблемах с оплатой в турецких отелях - 27.05.2026, ПРАЙМ
Туроператор рассказал о проблемах с оплатой в турецких отелях
Российские туристы сталкиваются с проблемой оплаты в небольших заведениях, за пределами курортных зон турецкой Антальи, сообщил РИА Новости представитель... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T02:16+0300
2026-05-27T02:16+0300
2026-05-27T02:16+0300
бизнес
туризм
россия
турция
таиланд
китай
снг
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870241698.jpg?1779837372
АНКАРА, 27 мая — ПРАЙМ. Российские туристы сталкиваются с проблемой оплаты в небольших заведениях, за пределами курортных зон турецкой Антальи, сообщил РИА Новости представитель турсектора, владелец сети отелей в Анталье Махмут Дикбаш.
Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашел решения на фоне западных санкций, заявлял РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
"Сейчас ситуация с оплатой для российских туристов остается неоднородной. В одних заведениях, работающих с российскими банками, платежи проходят без проблем, в других — возникают отказы. Особенно это заметно в небольших магазинах, кафе и в нетуристических районах", — рассказал Дикбаш.
По его словам, проблемы чаще возникают в небольших семейных заведениях, уличных магазинах, локальных ресторанах и при поездках за пределы популярных курортных зон, где терминалы не всегда поддерживают работу с российскими платежными сервисами.
"В крупных гостиницах, сетевых ресторанах и туристических центрах ситуация обычно стабильнее, однако и там периодически фиксируются технические перебои", - подчеркнул собеседник РИА Новости.
Российские туристы могут оплачивать покупки по QR-коду в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Турции и Египте, а также в ряде направлений СНГ, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).
При этом россиянам в Турции советуют осуществлять оплату через Систему быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, в более 240 точках в Стамбуле и еще примерно в 80 - на Эгейском побережье.
турция
таиланд
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, турция, таиланд, китай, снг, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, СНГ, АТОР
Туроператор рассказал о проблемах с оплатой в турецких отелях
Туроператор Дикбаш: россияне сталкиваются с проблемой оплаты в небольших заведениях
АНКАРА, 27 мая — ПРАЙМ. Российские туристы сталкиваются с проблемой оплаты в небольших заведениях, за пределами курортных зон турецкой Антальи, сообщил РИА Новости представитель турсектора, владелец сети отелей в Анталье Махмут Дикбаш.
Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашел решения на фоне западных санкций, заявлял РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
"Сейчас ситуация с оплатой для российских туристов остается неоднородной. В одних заведениях, работающих с российскими банками, платежи проходят без проблем, в других — возникают отказы. Особенно это заметно в небольших магазинах, кафе и в нетуристических районах", — рассказал Дикбаш.
По его словам, проблемы чаще возникают в небольших семейных заведениях, уличных магазинах, локальных ресторанах и при поездках за пределы популярных курортных зон, где терминалы не всегда поддерживают работу с российскими платежными сервисами.
"В крупных гостиницах, сетевых ресторанах и туристических центрах ситуация обычно стабильнее, однако и там периодически фиксируются технические перебои", - подчеркнул собеседник РИА Новости.
Российские туристы могут оплачивать покупки по QR-коду в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Турции и Египте, а также в ряде направлений СНГ, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).
При этом россиянам в Турции советуют осуществлять оплату через Систему быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, в более 240 точках в Стамбуле и еще примерно в 80 - на Эгейском побережье.