Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/turoperatory-870239774.html
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма - 27.05.2026, ПРАЙМ
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма
Туроператоры оценивают выпадение из продаж Кубы и Венесуэлы как потерю всей Латинской Америки для российского массового туризма, сообщил вице-президент... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T00:18+0300
2026-05-27T00:18+0300
туризм
бизнес
россия
куба
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870239774.jpg?1779830293
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Туроператоры оценивают выпадение из продаж Кубы и Венесуэлы как потерю всей Латинской Америки для российского массового туризма, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Мы в туризме, честно говоря, оцениваем потерю Венесуэлы и Кубы как некую потерю Латинской Америки для российского массового туризма", - сказал Мурадян "Известиям". По его словам, с февраля с венесуэльских перевозчиков формально сняли эмбарго на полеты, но прямых рейсов в России от венесуэльской авиакомпании Conviasa до сих пор нет. Он отметил, что перевозка во многом строилась на российских авиакомпаниях, а они туда летать сейчас, скорее всего, не будут. Газета со ссылкой на слова Мурадяна отмечает, что сейчас не будет достаточного спроса для того, чтобы организовать регулярные рейсы, при этом крупные российские туроператоры пока не предлагают туры в Венесуэлу. США 3 января нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
куба
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, куба, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, ВЕНЕСУЭЛА, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, АТОР
00:18 27.05.2026
 
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма

Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для российского массового туризма

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Туроператоры оценивают выпадение из продаж Кубы и Венесуэлы как потерю всей Латинской Америки для российского массового туризма, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Мы в туризме, честно говоря, оцениваем потерю Венесуэлы и Кубы как некую потерю Латинской Америки для российского массового туризма", - сказал Мурадян "Известиям".
По его словам, с февраля с венесуэльских перевозчиков формально сняли эмбарго на полеты, но прямых рейсов в России от венесуэльской авиакомпании Conviasa до сих пор нет. Он отметил, что перевозка во многом строилась на российских авиакомпаниях, а они туда летать сейчас, скорее всего, не будут.
Газета со ссылкой на слова Мурадяна отмечает, что сейчас не будет достаточного спроса для того, чтобы организовать регулярные рейсы, при этом крупные российские туроператоры пока не предлагают туры в Венесуэлу.
США 3 января нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКУБАВЕНЕСУЭЛАСШАНиколас МадуроДональд ТрампАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала