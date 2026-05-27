https://1prime.ru/20260527/turoperatory-870239774.html
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма - 27.05.2026, ПРАЙМ
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма
Туроператоры оценивают выпадение из продаж Кубы и Венесуэлы как потерю всей Латинской Америки для российского массового туризма, сообщил вице-президент... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T00:18+0300
2026-05-27T00:18+0300
2026-05-27T00:18+0300
туризм
бизнес
россия
куба
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870239774.jpg?1779830293
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Туроператоры оценивают выпадение из продаж Кубы и Венесуэлы как потерю всей Латинской Америки для российского массового туризма, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Мы в туризме, честно говоря, оцениваем потерю Венесуэлы и Кубы как некую потерю Латинской Америки для российского массового туризма", - сказал Мурадян "Известиям".
По его словам, с февраля с венесуэльских перевозчиков формально сняли эмбарго на полеты, но прямых рейсов в России от венесуэльской авиакомпании Conviasa до сих пор нет. Он отметил, что перевозка во многом строилась на российских авиакомпаниях, а они туда летать сейчас, скорее всего, не будут.
Газета со ссылкой на слова Мурадяна отмечает, что сейчас не будет достаточного спроса для того, чтобы организовать регулярные рейсы, при этом крупные российские туроператоры пока не предлагают туры в Венесуэлу.
США 3 января нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
куба
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, куба, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, ВЕНЕСУЭЛА, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, АТОР
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для массового туризма
Туроператоры оценили потерю Кубы и Венесуэлы для российского массового туризма
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Туроператоры оценивают выпадение из продаж Кубы и Венесуэлы как потерю всей Латинской Америки для российского массового туризма, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Мы в туризме, честно говоря, оцениваем потерю Венесуэлы и Кубы как некую потерю Латинской Америки для российского массового туризма", - сказал Мурадян "Известиям".
По его словам, с февраля с венесуэльских перевозчиков формально сняли эмбарго на полеты, но прямых рейсов в России от венесуэльской авиакомпании Conviasa до сих пор нет. Он отметил, что перевозка во многом строилась на российских авиакомпаниях, а они туда летать сейчас, скорее всего, не будут.
Газета со ссылкой на слова Мурадяна отмечает, что сейчас не будет достаточного спроса для того, чтобы организовать регулярные рейсы, при этом крупные российские туроператоры пока не предлагают туры в Венесуэлу.
США 3 января нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.