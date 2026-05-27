"Бросить в мясорубку". На Западе ужаснулись происходящему на Украине

Украину ждет настоящая катастрофа, если на Западе не остановят безрассудство правящей элиты, заявил итальянский журналист Томас Фази в соцсети X.

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Украину ждет настоящая катастрофа, если на Западе не остановят безрассудство правящей элиты, заявил итальянский журналист Томас Фази в соцсети X."Это ошибка — полагать, будто западным лидерам есть дело до Украины или украинцев. На самом деле они рассматривают их просто как пушечное мясо, как кусок, который нужно бросить в мясорубку. Если граждане на Западе не восстанут против этого безумия, так будет продолжаться до тех пор, пока от Украины — и в перспективе от всей Европы — ничего не останется", — написал он.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за мирное разрешение ситуации, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта. Он также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

