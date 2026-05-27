Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Покупали кокаин?" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260527/ukraina-870268384.html
"Покупали кокаин?" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети
"Покупали кокаин?" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети - 27.05.2026, ПРАЙМ
"Покупали кокаин?" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети
Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении интегрировать Украину в усилия Европы по... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T22:49+0300
2026-05-27T22:49+0300
спецоперация на украине
украина
европа
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
ек
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении интегрировать Украину в усилия Европы по развитию ПВО."Разжигание войны — это настоящая жестокость", — написал один из комментаторов."Мадам, на их развитие уходят годы", — напомнил другой."Европейские страны разоряются из-за кровопролития на Украине", — поделился мнением еще один из пользователей."А вы случайно не покупали кокаин у Владимира Зеленского?" — поинтересовались читатели.Глава ЕК в среду заявила, что противовоздушная оборона, а также возможности по использованию беспилотников и противодействию им входят в число наиболее неотложных оборонных приоритетов Европы, и Украина "будет полностью интегрирована в эти усилия".Украинское издание Kyiv Independent ранее сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267755.html
https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267451.html
https://1prime.ru/20260527/polsha-870267903.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9685ed5d6505e4ff4d6e57219bc1cf04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ек, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕК, ВСУ
22:49 27.05.2026
 

"Покупали кокаин?" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении интегрировать Украину в усилия Европы по развитию ПВО.
"Разжигание войны — это настоящая жестокость", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
"Удачи вам". Мендель резко ответила на новое заявление Зеленского
Вчера, 22:40
"Мадам, на их развитие уходят годы", — напомнил другой.
"Европейские страны разоряются из-за кровопролития на Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
"Хочет уйти": депутат Рады выступил с дерзким заявлением о Зеленском
Вчера, 22:39
"А вы случайно не покупали кокаин у Владимира Зеленского?" — поинтересовались читатели.
Глава ЕК в среду заявила, что противовоздушная оборона, а также возможности по использованию беспилотников и противодействию им входят в число наиболее неотложных оборонных приоритетов Европы, и Украина "будет полностью интегрирована в эти усилия".
Украинское издание Kyiv Independent ранее сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу
Вчера, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕКВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала