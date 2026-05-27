"Покупали кокаин?" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети

2026-05-27T22:49+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении интегрировать Украину в усилия Европы по развитию ПВО."Разжигание войны — это настоящая жестокость", — написал один из комментаторов."Мадам, на их развитие уходят годы", — напомнил другой."Европейские страны разоряются из-за кровопролития на Украине", — поделился мнением еще один из пользователей."А вы случайно не покупали кокаин у Владимира Зеленского?" — поинтересовались читатели.Глава ЕК в среду заявила, что противовоздушная оборона, а также возможности по использованию беспилотников и противодействию им входят в число наиболее неотложных оборонных приоритетов Европы, и Украина "будет полностью интегрирована в эти усилия".Украинское издание Kyiv Independent ранее сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

