"Хочет уйти": депутат Рады выступил с дерзким заявлением о Зеленском
Владимир Зеленский намерен держаться за власть до последнего, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T22:39+0300
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен держаться за власть до последнего, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдет сам. Он не подпишет мир, он не договорится о мире. Он не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями", — высказался он в Telegram-канале.По словам Дмитрука, все, кто верит в то, что с главой киевского режима можно договориться, "мягко говоря, очень ошибаются".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева