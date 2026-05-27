https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870267451.html

"Хочет уйти": депутат Рады выступил с дерзким заявлением о Зеленском

"Хочет уйти": депутат Рады выступил с дерзким заявлением о Зеленском - 27.05.2026, ПРАЙМ

"Хочет уйти": депутат Рады выступил с дерзким заявлением о Зеленском

Владимир Зеленский намерен держаться за власть до последнего, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T22:39+0300

2026-05-27T22:39+0300

2026-05-27T22:39+0300

спецоперация на украине

киев

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий песков

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен держаться за власть до последнего, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдет сам. Он не подпишет мир, он не договорится о мире. Он не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями", — высказался он в Telegram-канале.По словам Дмитрука, все, кто верит в то, что с главой киевского режима можно договориться, "мягко говоря, очень ошибаются".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.

https://1prime.ru/20260527/ukraina-870267314.html

https://1prime.ru/20260527/ukraina-870259350.html

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, рада