Стало известно, во сколько обойдется строительство первой АЭС в Казахстане
Общая стоимость строительства первой АЭС в Казахстане составит 16,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам официальный представитель Агентства атомной энергии... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T15:18+0300
мировая экономика
казахстан
алексей лихачев
росатом
аэс
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Общая стоимость строительства первой АЭС в Казахстане составит 16,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам официальный представитель Агентства атомной энергии республики Шынгыс Ильясов. "Основная часть средств - порядка 14,4 миллиарда долларов направляется на строительство энергоблоков, еще около 2 миллиардов долларов на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период. Общий объем проекта составляет примерно 16,4 миллиарда долларов", - сообщил Ильясов, отвечая на вопрос о стоимости строительства АЭС. В среду глава "Росатома" Алексей Лихачев завил, что активная фаза строительства первой атомной электростанции в Казахстане начнется в 2027 году. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. По итогам всенародного конкурса первую в Казахстане АЭС было решено назвать "Балхаш" - по месту расположения на побережье одноименного озера.
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС
Ильясов: строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в 16,4 миллиарда долларов
