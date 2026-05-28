Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, во сколько обойдется строительство первой АЭС в Казахстане - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/aes-870288768.html
Стало известно, во сколько обойдется строительство первой АЭС в Казахстане
Стало известно, во сколько обойдется строительство первой АЭС в Казахстане - 28.05.2026, ПРАЙМ
Стало известно, во сколько обойдется строительство первой АЭС в Казахстане
Общая стоимость строительства первой АЭС в Казахстане составит 16,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам официальный представитель Агентства атомной энергии... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T15:18+0300
2026-05-28T15:18+0300
мировая экономика
казахстан
алексей лихачев
росатом
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Общая стоимость строительства первой АЭС в Казахстане составит 16,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам официальный представитель Агентства атомной энергии республики Шынгыс Ильясов. "Основная часть средств - порядка 14,4 миллиарда долларов направляется на строительство энергоблоков, еще около 2 миллиардов долларов на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период. Общий объем проекта составляет примерно 16,4 миллиарда долларов", - сообщил Ильясов, отвечая на вопрос о стоимости строительства АЭС. В среду глава "Росатома" Алексей Лихачев завил, что активная фаза строительства первой атомной электростанции в Казахстане начнется в 2027 году. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. По итогам всенародного конкурса первую в Казахстане АЭС было решено назвать "Балхаш" - по месту расположения на побережье одноименного озера.
https://1prime.ru/20260527/likhachev-870260037.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c26b6ec59575cd0545128aa4352612f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, казахстан, алексей лихачев, росатом, аэс
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС
15:18 28.05.2026
 
Стало известно, во сколько обойдется строительство первой АЭС в Казахстане

Ильясов: строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в 16,4 миллиарда долларов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Общая стоимость строительства первой АЭС в Казахстане составит 16,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам официальный представитель Агентства атомной энергии республики Шынгыс Ильясов.
"Основная часть средств - порядка 14,4 миллиарда долларов направляется на строительство энергоблоков, еще около 2 миллиардов долларов на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период. Общий объем проекта составляет примерно 16,4 миллиарда долларов", - сообщил Ильясов, отвечая на вопрос о стоимости строительства АЭС.
В среду глава "Росатома" Алексей Лихачев завил, что активная фаза строительства первой атомной электростанции в Казахстане начнется в 2027 году.
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. По итогам всенародного конкурса первую в Казахстане АЭС было решено назвать "Балхаш" - по месту расположения на побережье одноименного озера.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении
Вчера, 17:17
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНАлексей ЛихачевРосатомАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала