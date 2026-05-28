В Астане открывается Пятый Евразийский экономический форум
2026-05-28T00:31+0300
экономика
мировая экономика
сша
астана
казахстан
еаэс
евразийская экономическая комиссия
еэк
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Пятый Евразийский экономический форум открывается в Астане, в нем примут участие почти три тысячи человек из 44 стран, включая США, рассказали РИА Новости в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Форум проведут на территории делового комплекса EXPO в Конгресс-центре. В повестку мероприятия включат вопросы глобальной цифровизации, главной темой станет "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".
"Всего в работе форума примут участие около трех тысяч человек из 44 стран мира", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на форум также приедут эксперты из США. Ранее они были приглашены представителями Евразийской экономической комиссии.
Всего в рамках форума запланировано 30 мероприятий, которые будут объединены в четыре тематических блока: "Трансформация развития рынка ЕАЭС", "Евразийская сопряженность", "ЕАЭС+" и "Мероприятия на полях форума".
"Ключевым событием станет пленарное заседание с участием глав государств – членов ЕАЭС", - отметили в пресс-службе ЕЭК.
Также планируется подписать 14 соглашений, меморандумов, программ сотрудничества. Кроме деловой программы, участников ждет выставочная ярмарка, посвященная практическим вопросам бизнеса.
Евразийский экономический форум проводится каждый год под председательством разных стран, входящих в состав Евразийского экономического союза. Он предполагает участие руководителей бизнеса государств-членов и третьих стран, представителей органов государственной власти стран ЕАЭС. В этом году мероприятие проводится под председательством Казахстана. Информационными партнерами форума станут 24 средства массовой информации из пяти стран ЕАЭС. Завершится форум 29 мая.
