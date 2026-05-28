Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/atory-870273610.html
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты - 28.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты
Российским туристам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты, поскольку проблемы с банковскими картами и цифровыми сервисами в Турции... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T04:30+0300
2026-05-28T04:30+0300
туризм
финансы
бизнес
турция
анталья
таиланд
снг
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870273610.jpg?1779931834
АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Российским туристам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты, поскольку проблемы с банковскими картами и цифровыми сервисами в Турции сохраняются, а наличные остаются наиболее надежным вариантом расчетов, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец сети отелей в Анталье Махмут Дикбаш. Российские туристы могут оплачивать покупки по QR-коду в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Турции и Египте, а также в ряде направлений СНГ, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом россиянам в Турции советуют проводить оплату через Систему быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, в более чем 240 точках в Стамбуле и еще примерно в 80 - на Эгейском побережье. Дикбаш отметил, что в Турции все активнее распространяются системы оплаты через QR-коды и цифровые кошельки, но туристы по-прежнему сталкиваются с ограничениями по суммам операций, высокими комиссиями и задержками при проведении платежей. По его словам, многие туристы начали заранее обменивать больше наличных средств еще до поездки или сразу после прилета в Турцию. "Поэтому мы советуем туристам заранее готовить несколько вариантов оплаты - наличные, банковские карты разных систем и цифровые сервисы. Это особенно важно при поездках за пределы крупных туристических зон. Наличные - самый надежный вариант", - сказал собеседник агентства. Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашел решения на фоне западных санкций, заявлял ранее РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
турция
анталья
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, финансы, бизнес, турция, анталья, таиланд, снг, атор
Туризм, Финансы, Бизнес, ТУРЦИЯ, Анталья, ТАИЛАНД, СНГ, АТОР
04:30 28.05.2026
 
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты

АТОР: россиянам в Турции стоит заранее готовить несколько способов оплаты

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Российским туристам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты, поскольку проблемы с банковскими картами и цифровыми сервисами в Турции сохраняются, а наличные остаются наиболее надежным вариантом расчетов, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец сети отелей в Анталье Махмут Дикбаш.
Российские туристы могут оплачивать покупки по QR-коду в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Турции и Египте, а также в ряде направлений СНГ, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом россиянам в Турции советуют проводить оплату через Систему быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, в более чем 240 точках в Стамбуле и еще примерно в 80 - на Эгейском побережье.
Дикбаш отметил, что в Турции все активнее распространяются системы оплаты через QR-коды и цифровые кошельки, но туристы по-прежнему сталкиваются с ограничениями по суммам операций, высокими комиссиями и задержками при проведении платежей.
По его словам, многие туристы начали заранее обменивать больше наличных средств еще до поездки или сразу после прилета в Турцию.
"Поэтому мы советуем туристам заранее готовить несколько вариантов оплаты - наличные, банковские карты разных систем и цифровые сервисы. Это особенно важно при поездках за пределы крупных туристических зон. Наличные - самый надежный вариант", - сказал собеседник агентства.
Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашел решения на фоне западных санкций, заявлял ранее РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
 
ТуризмФинансыБизнесТУРЦИЯАнтальяТАИЛАНДСНГАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала