АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты

2026-05-28T04:30+0300

АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Российским туристам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты, поскольку проблемы с банковскими картами и цифровыми сервисами в Турции сохраняются, а наличные остаются наиболее надежным вариантом расчетов, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец сети отелей в Анталье Махмут Дикбаш. Российские туристы могут оплачивать покупки по QR-коду в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Турции и Египте, а также в ряде направлений СНГ, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом россиянам в Турции советуют проводить оплату через Систему быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, в более чем 240 точках в Стамбуле и еще примерно в 80 - на Эгейском побережье. Дикбаш отметил, что в Турции все активнее распространяются системы оплаты через QR-коды и цифровые кошельки, но туристы по-прежнему сталкиваются с ограничениями по суммам операций, высокими комиссиями и задержками при проведении платежей. По его словам, многие туристы начали заранее обменивать больше наличных средств еще до поездки или сразу после прилета в Турцию. "Поэтому мы советуем туристам заранее готовить несколько вариантов оплаты - наличные, банковские карты разных систем и цифровые сервисы. Это особенно важно при поездках за пределы крупных туристических зон. Наличные - самый надежный вариант", - сказал собеседник агентства. Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашел решения на фоне западных санкций, заявлял ранее РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.

