https://1prime.ru/20260528/atory-870273610.html
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты - 28.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты
Российским туристам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты, поскольку проблемы с банковскими картами и цифровыми сервисами в Турции... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T04:30+0300
2026-05-28T04:30+0300
2026-05-28T04:30+0300
туризм
финансы
бизнес
турция
анталья
таиланд
снг
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870273610.jpg?1779931834
АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Российским туристам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты, поскольку проблемы с банковскими картами и цифровыми сервисами в Турции сохраняются, а наличные остаются наиболее надежным вариантом расчетов, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец сети отелей в Анталье Махмут Дикбаш.
Российские туристы могут оплачивать покупки по QR-коду в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Турции и Египте, а также в ряде направлений СНГ, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом россиянам в Турции советуют проводить оплату через Систему быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, в более чем 240 точках в Стамбуле и еще примерно в 80 - на Эгейском побережье.
Дикбаш отметил, что в Турции все активнее распространяются системы оплаты через QR-коды и цифровые кошельки, но туристы по-прежнему сталкиваются с ограничениями по суммам операций, высокими комиссиями и задержками при проведении платежей.
По его словам, многие туристы начали заранее обменивать больше наличных средств еще до поездки или сразу после прилета в Турцию.
"Поэтому мы советуем туристам заранее готовить несколько вариантов оплаты - наличные, банковские карты разных систем и цифровые сервисы. Это особенно важно при поездках за пределы крупных туристических зон. Наличные - самый надежный вариант", - сказал собеседник агентства.
Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашел решения на фоне западных санкций, заявлял ранее РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
турция
анталья
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, финансы, бизнес, турция, анталья, таиланд, снг, атор
Туризм, Финансы, Бизнес, ТУРЦИЯ, Анталья, ТАИЛАНД, СНГ, АТОР
АТОР: россиянам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты
АТОР: россиянам в Турции стоит заранее готовить несколько способов оплаты
АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Российским туристам в Анталье стоит заранее готовить несколько способов оплаты, поскольку проблемы с банковскими картами и цифровыми сервисами в Турции сохраняются, а наличные остаются наиболее надежным вариантом расчетов, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец сети отелей в Анталье Махмут Дикбаш.
Российские туристы могут оплачивать покупки по QR-коду в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Турции и Египте, а также в ряде направлений СНГ, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом россиянам в Турции советуют проводить оплату через Систему быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, в более чем 240 точках в Стамбуле и еще примерно в 80 - на Эгейском побережье.
Дикбаш отметил, что в Турции все активнее распространяются системы оплаты через QR-коды и цифровые кошельки, но туристы по-прежнему сталкиваются с ограничениями по суммам операций, высокими комиссиями и задержками при проведении платежей.
По его словам, многие туристы начали заранее обменивать больше наличных средств еще до поездки или сразу после прилета в Турцию.
"Поэтому мы советуем туристам заранее готовить несколько вариантов оплаты - наличные, банковские карты разных систем и цифровые сервисы. Это особенно важно при поездках за пределы крупных туристических зон. Наличные - самый надежный вариант", - сказал собеседник агентства.
Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашел решения на фоне западных санкций, заявлял ранее РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.