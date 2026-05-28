"Автодор" разработал собственный ИИ для проектирования дорог

2026-05-28T16:55+0300

СИРИУС, 28 мая - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" разработала собственную систему искусственного интеллекта "Дора" для проектировки дорожных объектов, сообщил директор департамента проектирования компании Сергей Дремов. На "Форуме дорожных инициатив" он рассказал, что в период до 2030 года госкомпания планирует строительство и реконструкцию более 450 километров автомобильных дорог. При этом значительная часть проектировочных работ состоит из рутины: подготовки справок, отчетов, аналитической информации для руководства. "В связи с чем в государственной компании на эту функцию было принято решение о разработке собственной системы искусственного интеллекта. Вот так родилась "Дора". Это полноценная система искусственного интеллекта, которая сейчас находится в стадии разработки и тестирования", - пояснил Дремов. Он уточнил, что сейчас система уже задействована в работе по проектированию КАД-2, а до конца года госкомпания намерена внедрить "Дору" на компьютер каждого сотрудника "Автодора".

