Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных грузовиках, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T12:20+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных грузовиках, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. "Сегодня, наверное, мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, был проведен мега-эксперимент, который действительно оказался успешным. Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов, не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане. Замминистра добавил, что следующей задачей в Минтрансе считают приведение в соответствие нормативной базы стран ЕАЭС для регулярного осуществления таких перевозок между ними. "Мы можем это урегулировать и в двухстороннем режиме, но двухсторонний режим, конечно же, будет иметь все равно ограничения движения. Поэтому давайте следующим этапом пойдем на задел в виде конкретного нормативного регулирования", - добавил он.

