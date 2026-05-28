https://1prime.ru/20260528/bespilotniki-870283855.html
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных грузовиках, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T12:20+0300
2026-05-28T12:20+0300
2026-05-28T12:20+0300
бизнес
россия
казахстан
рф
астана
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_8b8c2135fee2d8bb2bf845f2d7add11f.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных грузовиках, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. "Сегодня, наверное, мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, был проведен мега-эксперимент, который действительно оказался успешным. Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов, не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане. Замминистра добавил, что следующей задачей в Минтрансе считают приведение в соответствие нормативной базы стран ЕАЭС для регулярного осуществления таких перевозок между ними. "Мы можем это урегулировать и в двухстороннем режиме, но двухсторонний режим, конечно же, будет иметь все равно ограничения движения. Поэтому давайте следующим этапом пойдем на задел в виде конкретного нормативного регулирования", - добавил он.
казахстан
рф
астана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_7b8ce44297a7b67c95f9ce80d7df3375.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, казахстан, рф, астана, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Астана, ЕАЭС
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных авто
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных грузовиках, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев.
"Сегодня, наверное, мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, был проведен мега-эксперимент, который действительно оказался успешным. Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов, не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане.
Замминистра добавил, что следующей задачей в Минтрансе считают приведение в соответствие нормативной базы стран ЕАЭС для регулярного осуществления таких перевозок между ними.
"Мы можем это урегулировать и в двухстороннем режиме, но двухсторонний режим, конечно же, будет иметь все равно ограничения движения. Поэтому давайте следующим этапом пойдем на задел в виде конкретного нормативного регулирования", - добавил он.