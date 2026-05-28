Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/bespilotniki-870283855.html
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных грузовиках, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T12:20+0300
2026-05-28T12:20+0300
бизнес
россия
казахстан
рф
астана
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_8b8c2135fee2d8bb2bf845f2d7add11f.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных грузовиках, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. "Сегодня, наверное, мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, был проведен мега-эксперимент, который действительно оказался успешным. Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов, не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане. Замминистра добавил, что следующей задачей в Минтрансе считают приведение в соответствие нормативной базы стран ЕАЭС для регулярного осуществления таких перевозок между ними. "Мы можем это урегулировать и в двухстороннем режиме, но двухсторонний режим, конечно же, будет иметь все равно ограничения движения. Поэтому давайте следующим этапом пойдем на задел в виде конкретного нормативного регулирования", - добавил он.
казахстан
рф
астана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_7b8ce44297a7b67c95f9ce80d7df3375.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казахстан, рф, астана, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Астана, ЕАЭС
12:20 28.05.2026
 
Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов

Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных авто

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБеспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км
Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан совершили первую трансграничную доставку грузов на беспилотных грузовиках, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев.
"Сегодня, наверное, мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, был проведен мега-эксперимент, который действительно оказался успешным. Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов, не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане.
Замминистра добавил, что следующей задачей в Минтрансе считают приведение в соответствие нормативной базы стран ЕАЭС для регулярного осуществления таких перевозок между ними.
"Мы можем это урегулировать и в двухстороннем режиме, но двухсторонний режим, конечно же, будет иметь все равно ограничения движения. Поэтому давайте следующим этапом пойдем на задел в виде конкретного нормативного регулирования", - добавил он.
 
БизнесРОССИЯКАЗАХСТАНРФАстанаЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала