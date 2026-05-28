https://1prime.ru/20260528/dvizhenie-870271692.html

Всероссийское детско-юношеское общественное движение "Юнармия"

Всероссийское детско-юношеское общественное движение "Юнармия" - 28.05.2026, ПРАЙМ

Всероссийское детско-юношеское общественное движение "Юнармия"

Десять лет назад состоялся учредительный (первый) слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", на котором были | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T01:56+0300

2026-05-28T01:56+0300

2026-05-28T01:56+0300

общество

россия

рф

арктика

антарктика

сергей шойгу

владимир путин

цска

росморречфлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870271692.jpg?1779922585

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Десять лет назад состоялся учредительный (первый) слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", на котором были утверждены устав, гимн и символика движения. Ниже приводится справочная информация. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" – общероссийское добровольное общественное движение, объединяющее все органы и организации, в сфере деятельности которых находится допризывная подготовка молодежи. Днем рождения движения считается 28 мая 2016 года, когда в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке состоялся учредительный (первый) слет движения, собравший около 500 юнармейцев со всей страны. В работе слета участвовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны, а также представители органов госвласти и общественных организаций. Слет утвердил устав, гимн и символику движения. Юнармейское движение зародилось еще в 1990 году на основе детско-юношеской добровольной общественной организации "Движение юных патриотов", которая была образована путем слияния военно-спортивных игр "Зарница", "Орленок", "Гайдаровец", постов у Вечного огня Славы, военно-патриотических клубов и др. В октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". В ее рамках по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2016 года была создана "Юнармия". 29 июля 2016 года "Юнармия" получила государственную регистрацию, 1 сентября того же года движение официально начало свою работу, а 16 сентября был открыт официальный сайт. Соучредителями движения являются ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Также у истоков "Юнармии" стояли Герой Советского Союза Валерий Востротин (1952-2024) и исследователь Арктики и Антарктики, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Артур Чилингаров (1939-2024). Целями движения являются воспитание подрастающего поколения, всестороннее развитие личности детей и подростков; участие в реализации государственной молодежной политики РФ; реализация государственной политики в области воспитания (в том числе военно-патриотического) подрастающего поколения; оказание содействия в подготовке граждан РФ к военной службе и формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите отечества; осуществление благотворительной, гуманитарной и волонтерской деятельности. Для достижение данных целей перед организацией стоят задачи воспитания у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; изучения истории страны и военно-исторического наследия отечества, развития краеведения, расширения знаний об истории и выдающихся людях большой и малой родины; развития в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на основе принципов справедливости, равенства, единения и ответственности, любви к людям, уважения и терпимости к ним; формирования положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах РФ, а также повышения в обществе (прежде всего, среди молодежи) авторитета и престижа военной службы; организации мероприятий для укрепления единства и общности среди юнармейцев; организации образовательных, оздоровительных, культурно-досуговых и духовно-просветительских мероприятий для всестороннего развития юнармейцев; содействия в сфере профилактики охраны здоровья детей, пропаганды здорового образа жизни; разработки и реализации благотворительных и гуманитарных программ и др. Эмблема движения представляет собой профиль головы орла, повернутый вправо, символизирующий Российское государство и его армию. Фон головы орла выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля орла помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись "Юнармия". Флаг организации представляет собой красное полотнище, в центре которого на лицевой стороне изображена эмблема движения. Движение имеет гимн и музыкальное сопровождение – песню "Служить России" (музыка Эдуарда Ханка, слова Ильи Резника). Структуру движения составляют региональные отделения (открыты в 89 субъектах РФ), местные отделения, а также филиалы и представительства движения. Руководящими органами являются Всероссийский юнармейский слет, являющийся высшим руководящим органом и созывающийся не реже одного раза в год, Главный штаб, который в период между слетами осуществляет руководство движением и избирается раз в пять лет, и Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Участниками движения могут быть лица, достигшие возраста восьми лет, а также военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. При организации торжественной церемонии вступления в ряды участников движения минимальным набором элементов форменной одежды, вручаемые юнармейцу, является малая эмблема движения в виде значка и берет шерстяной красного цвета с кокардой организации. Участникам также полагается форма, выполненная в едином стиле с преобладанием двух цветов – бежевого и красного. С момента своего создания "Юнармия" объединила более 2 миллионов детей и подростков со всей России. Основными формами деятельности юнармейского движения стали военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по местам боевой славы, посты у обелисков и мемориалов, у Вечного огня, а также участие в парадах. В практике "Юнармии" существуют мероприятия, проводимые в круглогодичном формате. Одним из них стал проект "Юнармеец в профессии", ориентированный на профориентацию молодежи, целью которого является создание юнармейских центров на базе предприятий военно-промышленного комплекса. В рамках научно-технического творчества действует программа "Юнтех", которая помогает развить логическое и аналитическое мышление, инженерные навыки, а также сформировать интерес к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. В рамках "Юнтеха" участники осваивают профессиональные навыки в конструировании, программировании, дизайне, энергетике и др. Проект "Юнкор" объединяет корреспондентов "Юнармии" со всей страны. Более чем в 30 регионах развернуты юнармейские видеостудии, и порядка 5 тысяч юнкоров освещают самые важные патриотические события. Профориентационный проект "Юнавиа" для юнармейцев, которые интересуются авиацией и космонавтикой и хотят связать свою жизнь с профессией в этих сферах, направлен на расширение знаний об авиационно-космическом наследии России, авиасообщении, авиастроении, средствах связи, деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб, транспортной безопасности и др. Проект "Юнфлот" объединяет юнармейцев из отрядов морской и речной тематики. Для воспитанников организуются шлюпочные и яхтенные походы, а также историко-патриотические мероприятия. Проект знакомит ребят с военно-морской историей отечества, а также выдающимися деятелями военно-морского и гражданского флота и готовит их к поступлению в образовательные учреждения Росморречфлота. С начала специальной военной операции члены "Юнармии" активно участвуют в мероприятиях по поддержке Вооруженных сил РФ, помогают вынужденным переселенцам и беженцам. Проводятся различные всероссийские акции, такие как "Сердце защитнику", "Письмо солдату", "На защите мира", "Эстафета добра" и др. Каждый участник движения имеет возможность заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ, а также получить путевку на специальную смену в детских центрах "Орленок", "Артек", "Смена", "Океан", принять участие в военно-спортивной игре "Победа", Юнармейской лиге КВН, Юнармейских играх, Всероссийская военно-патриотической игре "Зарница 2.0", Всероссийском проекте "Хранители истории" и др. В 2018 году было положено начало сети Домов "Юнармии", где организована работа секций и кружков, где юнармейцы осваивают азы начальной военной подготовки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-технические компетенции. В 2018 году были введены нагрудный знак "Юнармейская доблесть" трех степеней и ленты на планках к ним. Знаком награждают за выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, особые успехи и высокую активность в рамках юнармейского движения. С 2022 года движение выпускает журнал "Юнармеец". Начальник Главного штаба "Юнармии" – Герой Российской Федерации Владислав Головин.

рф

арктика

антарктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, арктика, антарктика, сергей шойгу, владимир путин, цска, росморречфлот