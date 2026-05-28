Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГАИ рассказали, можно ли устанавливать на автомобиль сувенирные знаки - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/gai-870285086.html
В ГАИ рассказали, можно ли устанавливать на автомобиль сувенирные знаки
В ГАИ рассказали, можно ли устанавливать на автомобиль сувенирные знаки - 28.05.2026, ПРАЙМ
В ГАИ рассказали, можно ли устанавливать на автомобиль сувенирные знаки
Установка на автомобиль сувенирных знаков вместо госномера приравнивается к управлению автомобилем без номеров, рассказали РИА Новости в Госавтоинспекции МВД... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T12:51+0300
2026-05-28T12:51+0300
россия
мвд
гаи
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863288519_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_60a74bcf9ca00ee06e6f85a68a212420.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Установка на автомобиль сувенирных знаков вместо госномера приравнивается к управлению автомобилем без номеров, рассказали РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России. "Установка на транспортное средство сувенирных знаков (в том числе с надписями торжественного или личного характера) вместо государственных регистрационных знаков недопустима и приравнивается к управлению транспортным средством без таковых", - сказали в ведомстве. Водитель за это понесет ответственность. Кроме того, использование знаков с вымышленными символами, визуально копирующие стандартные государственные номера, квалифицируется как управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками, за что также грозит ответственность.
https://1prime.ru/20260527/avtomobil-870254530.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863288519_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b1c7590fc52b6b87b6552a26f4e15d36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мвд, гаи, авто
РОССИЯ, МВД, ГАИ, Авто
12:51 28.05.2026
 
В ГАИ рассказали, можно ли устанавливать на автомобиль сувенирные знаки

Госавтоинспекция: установка на машину сувенирных знаков вместо госномера запрещена

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД проверяет документы у водителя
Сотрудник ДПС ГИБДД проверяет документы у водителя - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Установка на автомобиль сувенирных знаков вместо госномера приравнивается к управлению автомобилем без номеров, рассказали РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.
"Установка на транспортное средство сувенирных знаков (в том числе с надписями торжественного или личного характера) вместо государственных регистрационных знаков недопустима и приравнивается к управлению транспортным средством без таковых", - сказали в ведомстве.
Водитель за это понесет ответственность. Кроме того, использование знаков с вымышленными символами, визуально копирующие стандартные государственные номера, квалифицируется как управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками, за что также грозит ответственность.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Отказ в регистрации унаследованного автомобиля признали незаконным
Вчера, 13:47
 
РОССИЯМВДГАИАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала