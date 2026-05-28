В ГАИ рассказали, можно ли устанавливать на автомобиль сувенирные знаки
2026-05-28T12:51+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Установка на автомобиль сувенирных знаков вместо госномера приравнивается к управлению автомобилем без номеров, рассказали РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России. "Установка на транспортное средство сувенирных знаков (в том числе с надписями торжественного или личного характера) вместо государственных регистрационных знаков недопустима и приравнивается к управлению транспортным средством без таковых", - сказали в ведомстве. Водитель за это понесет ответственность. Кроме того, использование знаков с вымышленными символами, визуально копирующие стандартные государственные номера, квалифицируется как управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками, за что также грозит ответственность.
Госавтоинспекция: установка на машину сувенирных знаков вместо госномера запрещена
Отказ в регистрации унаследованного автомобиля признали незаконным