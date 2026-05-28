В перспективе ИИ может заменить сотрудников среднего звена, заявил Путин - 28.05.2026, ПРАЙМ
В перспективе ИИ может заменить сотрудников среднего звена, заявил Путин
КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ЕАЭС
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, в перспективе это может коснуться и работников среднего звена, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня", - сказал Путин в ходе форума.
Глава государства добавил, что такие процессы необратимы и неизбежны.
Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В Форуме принимают участие глав государств-членов ЕАЭС, представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества государств-членов ЕЭАС и третьих стран, а также международных организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках Союза.
