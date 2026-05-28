Путин заявил, что Россия может выделить ресурсы на развитие ИИ

2026-05-28T19:24+0300

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Развитие инструментов искусственного интеллекта (ИИ) требует большого финансирования, Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум. "Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов", - сказал глава государства в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме. Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В Форуме принимают участие глав государств-членов ЕАЭС, представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества государств-членов ЕЭАС и третьих стран, а также международных организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках Союза.

