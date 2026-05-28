https://1prime.ru/20260528/ii-870297035.html
Путин заявил, что Россия может выделить ресурсы на развитие ИИ
Путин заявил, что Россия может выделить ресурсы на развитие ИИ - 28.05.2026, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия может выделить ресурсы на развитие ИИ
Развитие инструментов искусственного интеллекта (ИИ) требует большого финансирования, Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы, заявил президент... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T19:24+0300
2026-05-28T19:24+0300
2026-05-28T19:25+0300
россия
финансы
казахстан
рф
владимир путин
касым-жомарт токаев
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Развитие инструментов искусственного интеллекта (ИИ) требует большого финансирования, Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум. "Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов", - сказал глава государства в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме. Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В Форуме принимают участие глав государств-членов ЕАЭС, представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества государств-членов ЕЭАС и третьих стран, а также международных организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках Союза.
https://1prime.ru/20260528/putin-870296883.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f5f23a5776aba6532cfeeb174dbc4eb6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, казахстан, рф, владимир путин, касым-жомарт токаев, еаэс
РОССИЯ, Финансы, КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ЕАЭС
Путин заявил, что Россия может выделить ресурсы на развитие ИИ
Путин: развитие инструментов ИИ требует большого финансирования, РФ может его обеспечить