Мендель жестко унизила Каллас после заявления о Киеве - 28.05.2026, ПРАЙМ
Мендель назвала Каллас лживой после заявления об эвакуации посольства США из Киева

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас подтасовывает факты, говоря об эвакуации посольства США из Киева после предупреждения России, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"ЕС постоянно предупреждает об "угрозе дезинформации" и спешит заклеймить любых критиков как "пророссийских". Однако их главный дипломат Кая Каллас сама распространила масштабную ложь. <…> В следующий раз, когда ЕС будет читать нам лекции о борьбе с дезинформацией, мы будем точно знать, кто должен быть в их списке", — написала она в соцсети X.
Мендель отметила, что даже сама Украина опровергла это лживое заявление Каллас.
В четверг глава евродипломатии заявила, что посольство США решило не оставаться в Киеве после призыва Москвы к иностранным гражданам покинуть украинскую столицу.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова Каллас об эвакуации сотрудников американского посольства из Киева.
В самом диппредставительстве тоже опровергли утверждение главы евродипломатии.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
