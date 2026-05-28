Мендель жестко унизила Каллас после заявления о Киеве
Глава евродипломатии Кая Каллас подтасовывает факты, говоря об эвакуации посольства США из Киева после предупреждения России, заявила бывший пресс-секретарь... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T22:33+0300
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас подтасовывает факты, говоря об эвакуации посольства США из Киева после предупреждения России, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."ЕС постоянно предупреждает об "угрозе дезинформации" и спешит заклеймить любых критиков как "пророссийских". Однако их главный дипломат Кая Каллас сама распространила масштабную ложь. <…> В следующий раз, когда ЕС будет читать нам лекции о борьбе с дезинформацией, мы будем точно знать, кто должен быть в их списке", — написала она в соцсети X.Мендель отметила, что даже сама Украина опровергла это лживое заявление Каллас.В четверг глава евродипломатии заявила, что посольство США решило не оставаться в Киеве после призыва Москвы к иностранным гражданам покинуть украинскую столицу.Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова Каллас об эвакуации сотрудников американского посольства из Киева.В самом диппредставительстве тоже опровергли утверждение главы евродипломатии.В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
