https://1prime.ru/20260528/kiev-870299044.html

"Твой любовник". Заявление фон дер Ляйен о Киеве вызвало ярость в Сети

"Твой любовник". Заявление фон дер Ляйен о Киеве вызвало ярость в Сети - 28.05.2026, ПРАЙМ

"Твой любовник". Заявление фон дер Ляйен о Киеве вызвало ярость в Сети

Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об "оперативной работе" по ратификации в Раде соглашения... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T22:35+0300

2026-05-28T22:35+0300

2026-05-28T22:35+0300

спецоперация на украине

киев

украина

москва

урсула фон дер ляйен

ес

рада

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ea0f8d754d7912c2f2e3ad443d2c514.jpg

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об "оперативной работе" по ратификации в Раде соглашения о кредите Украине на 90 миллиардов евро."Зеленский грабит европейских бедняков, чтобы раздавать деньги своим богатым приятелям. Чистое злодейство", — написал один из комментаторов."Вы вот так просто собираетесь перевести 90 миллиардов евро самому коррумпированному режиму в мире? Все больше кажется, что вы используете этот нацистский режим для хищения налоговых поступлений у ЕС. Почему нет никакой публичной отчетности?" — поинтересовался другой."Двуличные клоуны, ты и твой любовник Зеленский. Вашей лжи нет конца и края", — высказался третий."Конечно, вы очень спешите, когда дело доходит до финансирования войны. Даже поразительно, с какой скоростью вы работаете. Но когда речь идет о переговорах и установлении мира ради сохранения жизней, такой спешки нет", — поделился мнением еще один из пользователей."Это не кредит, перестаньте врать! Они никогда не смогут его вернуть, за исключением, конечно, откатов вам и другим глобалистским фашистам", — заключили читатели.Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.

https://1prime.ru/20260528/kallas-870298883.html

https://1prime.ru/20260527/ukraina-870268384.html

https://1prime.ru/20260528/kallas-870288947.html

киев

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, москва, урсула фон дер ляйен, ес, рада, евросовет