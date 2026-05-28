https://1prime.ru/20260528/kiev-870299044.html
"Твой любовник". Заявление фон дер Ляйен о Киеве вызвало ярость в Сети
"Твой любовник". Заявление фон дер Ляйен о Киеве вызвало ярость в Сети - 28.05.2026, ПРАЙМ
"Твой любовник". Заявление фон дер Ляйен о Киеве вызвало ярость в Сети
Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об "оперативной работе" по ратификации в Раде соглашения... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T22:35+0300
2026-05-28T22:35+0300
2026-05-28T22:35+0300
спецоперация на украине
киев
украина
москва
урсула фон дер ляйен
ес
рада
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ea0f8d754d7912c2f2e3ad443d2c514.jpg
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об "оперативной работе" по ратификации в Раде соглашения о кредите Украине на 90 миллиардов евро."Зеленский грабит европейских бедняков, чтобы раздавать деньги своим богатым приятелям. Чистое злодейство", — написал один из комментаторов."Вы вот так просто собираетесь перевести 90 миллиардов евро самому коррумпированному режиму в мире? Все больше кажется, что вы используете этот нацистский режим для хищения налоговых поступлений у ЕС. Почему нет никакой публичной отчетности?" — поинтересовался другой."Двуличные клоуны, ты и твой любовник Зеленский. Вашей лжи нет конца и края", — высказался третий."Конечно, вы очень спешите, когда дело доходит до финансирования войны. Даже поразительно, с какой скоростью вы работаете. Но когда речь идет о переговорах и установлении мира ради сохранения жизней, такой спешки нет", — поделился мнением еще один из пользователей."Это не кредит, перестаньте врать! Они никогда не смогут его вернуть, за исключением, конечно, откатов вам и другим глобалистским фашистам", — заключили читатели.Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
https://1prime.ru/20260528/kallas-870298883.html
https://1prime.ru/20260527/ukraina-870268384.html
https://1prime.ru/20260528/kallas-870288947.html
киев
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a29cfd0d90b0288785a7c9715ebe9592.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, москва, урсула фон дер ляйен, ес, рада, евросовет
Спецоперация на Украине, Киев, УКРАИНА, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Рада, Евросовет
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ.
Пользователи соцсети X
резко отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об "оперативной работе" по ратификации в Раде соглашения о кредите Украине на 90 миллиардов евро.
"Зеленский грабит европейских бедняков, чтобы раздавать деньги своим богатым приятелям. Чистое злодейство", — написал один из комментаторов.
Мендель жестко унизила Каллас после заявления о Киеве
"Вы вот так просто собираетесь перевести 90 миллиардов евро самому коррумпированному режиму в мире? Все больше кажется, что вы используете этот нацистский режим для хищения налоговых поступлений у ЕС.
Почему нет никакой публичной отчетности?" — поинтересовался другой.
"Двуличные клоуны, ты и твой любовник Зеленский. Вашей лжи нет конца и края", — высказался третий.
"Покупали кокаин?" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети
"Конечно, вы очень спешите, когда дело доходит до финансирования войны. Даже поразительно, с какой скоростью вы работаете. Но когда речь идет о переговорах и установлении мира ради сохранения жизней, такой спешки нет", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Это не кредит, перестаньте врать! Они никогда не смогут его вернуть, за исключением, конечно, откатов вам и другим глобалистским фашистам", — заключили читатели.
Глава Евросовета
Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине
в размере 90 миллиардов евро, который Киев
будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы
. В МИД
не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас