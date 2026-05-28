КСИР заявил, что нанес удар по военной базе США в Бендер-Аббасе - 28.05.2026, ПРАЙМ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас. "После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 04.50 утра (03.20 мск)", - приводит иранский телеканал Press TV заявление КСИР. КСИР также подчеркнул, что любой акт агрессии против Ирана не пройдет без ответа и, если атаки повторятся, Иран будет действовать еще "более решительно". Телеканал Press TV в ночь на четверг сообщал, что несколько взрывов прозвучали в иранском городе Бендер-Аббас. Телеканал не приводил подробностей инцидента. Ранее портал Axios сообщил, что США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре дрона-камикадзе, якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну.

