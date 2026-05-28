"АвтоВАЗ" раскрыл новые цвета Lada Azimut

2026-05-28T13:40+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" будет использовать как минимум три новых цвета для покраски кроссовера Lada Azimut, среди которых бежевый, зеленый и цвет морской волны, сообщила компания. Сейчас в цветовой гамме автомобилей Lada есть 8 оттенков: бордовый, синий, темно-серый, серебристый, золотисто-коричневый, белый, черный и оранжевый. Последний доступен только для кросс-универсала Iskra. "Для Lada Azimut используют как уже знакомые, так и совершенно новые эмали. Среди них: "Гоби" - бежевый; "Эмеральд" - зеленый; "Серенада" - цвет морской волны", - говорится в сообщении. Производитель также поделился результатами испытаний новых эмалей и лакокрасочных материалов для кроссовера Azimut. Специалисты "АвтоВАЗа" покрасили металлические пластины по основной технологии и смоделировали условия длительной эксплуатации автомобиля. Материалы проверили на устойчивость к следующим угрозам: удары гравия, ультрафиолет, царапанье и истирание, биологическое воздействие (от птиц и насекомых), влага и температура (погодные условия), ускоренное старение, воздействие кислоты. По итогам проверки производитель отметил высокую прочность и устойчивость к непогоде, защищенность от воздействия ультрафиолета и стойкость к сколам. "Все основные материалы для покраски Lada Azimut уже поставляют российские компании, отдельные компоненты локализуются", - подытожили в "АвтоВАЗе". Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В начале апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что старт серийного производства модели намечен на сентябрь текущего года.

